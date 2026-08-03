На авиабазе "Кант" прошла тренировка по отражению атаки условных боевиков

На объединенной российской авиационной базе "Кант" состоялась тренировка по отражению террористической угрозы. По сценарию учений группа условных боевиков предприняла попытку атаковать контрольно-пропускной пункт (КПП) военного объекта.

Военнослужащие подразделения антитеррора оперативно отразили нападение, заблокировали действия противника и провели его полную нейтрализацию.

В ходе тренировки были проверены:

скорость реагирования подразделения; слаженность и взаимодействие личного состава; устойчивость работы средств связи в условиях быстро меняющейся обстановки.

К мероприятиям привлекли около 40 военнослужащих. Они действовали со штатным вооружением (включая автоматы АК-12 и пулеметы ПКМ), а для огневой поддержки и усиления группы применили бронетранспортер БТР-82А.

По оценке командования, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, а действия личного состава получили положительную оценку.

Справка: Объединенная российская авиационная база "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и выпол