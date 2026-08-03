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На авиабазе "Кант" прошла тренировка по отражению атаки условных боевиков

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На объединенной российской авиационной базе "Кант" состоялась тренировка по отражению террористической угрозы. По сценарию учений группа условных боевиков предприняла попытку атаковать контрольно-пропускной пункт (КПП) военного объекта.

Военнослужащие подразделения антитеррора оперативно отразили нападение, заблокировали действия противника и провели его полную нейтрализацию.

В ходе тренировки были проверены:

  1. скорость реагирования подразделения;
  2. слаженность и взаимодействие личного состава;
  3. устойчивость работы средств связи в условиях быстро меняющейся обстановки.

К мероприятиям привлекли около 40 военнослужащих. Они действовали со штатным вооружением (включая автоматы АК-12 и пулеметы ПКМ), а для огневой поддержки и усиления группы применили бронетранспортер БТР-82А.

По оценке командования, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, а действия личного состава получили положительную оценку.

Справка: Объединенная российская авиационная база "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и выпол


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URL: https://www.vb.kg/460577
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан, ОДКБ
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