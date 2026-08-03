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Почти 10 миллиардов в бизнес: "Гарантийный фонд" подвел итоги 7 месяцев

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ОАО "Гарантийный фонд" продолжает расширять доступ отечественных предпринимателей к льготным банковским ресурсам. По данным на 31 июля, с начала 2026 года при поручительстве фонда субъекты предпринимательства страны получили 1 173 гарантии на сумму более 3,038 млрд сомов, что позволило бизнесу привлечь 9,8 млрд сомов кредитов.

В приоритете у Гарантийного фонда остаются ключевые секторы экономики Кыргызстана: сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, промышленность, туризм, а также программа ипотечного кредитования. Особый акцент делается на поддержке импортозамещающих и экспортоориентированных предприятий.

Всего за 10 лет работы ОАО "Гарантийный фонд" государственную поддержку получили 22 093 предпринимателя республики. Совокупный объем выданных гарантий за весь период превысил 20,8 млрд сомов, благодаря чему отечественный бизнес смог привлечь 63,9 млрд сомов на запуск, модернизацию и расширение собственного дела.

Подробную информацию о доступных гарантийных продуктах и условиях их получения предприниматели Кыргызстана могут узнать по короткому номеру 7500.


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URL: https://www.vb.kg/460579
Теги:
кредит, Кыргызстан
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