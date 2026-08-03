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Aero Nomad Airlines запускает прямые рейсы из Бишкека в Урумчи

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- Назгуль Абдыразакова
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ОАО "Аэропорты Кыргызстана" сообщает, что авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 3 августа 2026 года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Бишкек – Урумчи – Бишкек. Полёты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320.

Как сообщили в компании, открытие нового международного направления направлено на расширение авиасообщения между Кыргызстаном и Китаем, развитие деловых и туристических связей, а также укрепление двустороннего сотрудничества.

Урумчи является одним из крупнейших экономических, логистических и торговых центров западного Китая. Новый маршрут обеспечит прямое авиасообщение для предпринимателей, представителей деловых кругов, туристов, студентов и других пассажиров, совершающих поездки между двумя странами.

В честь запуска нового направления авиакомпания вводит специальные условия на рейсах, выполняемых с августа по сентябрь 2026 года. Пассажирам будет доступен бесплатный выбор мест в салоне, за исключением мест у аварийных выходов, увеличенная норма бесплатного провоза багажа до 40 кг независимо от класса обслуживания, а также ручная кладь весом до 7 кг.

В компании отметили, что открытие рейса соответствует стратегии по расширению международной маршрутной сети и повышению транспортной доступности Кыргызстана.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании, а также во всех агентствах и авиакассах Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460586
Теги:
Китай, Кыргызстан, новый авиарейс
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