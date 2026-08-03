Археолог из Кыргызстана впервые принял участие в экспедиции "Сентелек"

В Чарышском районе Алтайского края проходит международная археологическая экспедиция "Сентелек-2026". В этом году впервые в раскопках принял участие кандидат исторических наук из Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Сергей Иванов, эксперт VI Международной летней школы молодых ученых - историков, тюркологов и алтаистов.

С 29 июня ученые, студенты и волонтеры под руководством ведущего эксперта НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", профессора Сергея Грушина исследовали археологические памятники Северного Алтая.

По словам Сергея Иванова, участие в экспедиции представляет особую ценность для дальнейшего поиска и изучения подобных археологических объектов на Тянь-Шане, в Кыргызстане, а также в сопредельных районах Казахстана, где ученый регулярно принимает участие в экспедициях.

"В этом году я впервые участвовал как волонтер в археологической экспедиции на Алтае, и это были очень насыщенные несколько дней. Сентелек - настоящая машина времени: здесь слоями открывается история Алтая. Этим летом археологи продолжили раскопки двух уникальных курганов, которые, по предположению Сергея Грушина, относятся к афанасьевской культуре", – рассказал Сергей Иванов.

Ученый отметил, что непосредственное участие в раскопках позволяет получить опыт, который невозможно приобрести только при изучении научных публикаций, фотографий и материалов других исследователей.

"Одно дело видеть результаты исследований в чьей-то публикации, прорисовках, фотографиях, и совсем другое – непосредственно участвовать в археологических работах: чистить и раскапывать. Это дает уникальный опыт и понимание, как различные культуры располагаются на ландшафте. На Алтае я впервые увидел, как выглядят афанасьевские курганы с самого начала раскопок", – отметил он.

В качестве примера Сергей Иванов приводит обнаружение крупного афанасьевского могильника в долине верхнего течения реки Или в Синьцзяне. Эта находка позволила ученым дополнить представления о древней истории региона.

В экспедиции "Сентелек-2026" приняли участие студенты Алтайского государственного университета, в том числе первокурсники и магистранты, археологи и волонтеры из России и стран Центральной Азии.

Среди участников экспедиции был студент исторического факультета АлтГУ Мубораккадам Магзумов из Таджикистана. Он провел для Сергея Иванова экскурсию по археологическим объектам. Как выяснилось во время общения, обоих связывает опыт, связанный с Памиром: Магзумов родом из этого региона, а Иванов ранее участвовал там в археологических экспедициях.

По мнению Сергея Иванова, подобное взаимодействие ученых и молодых исследователей из разных стран способствует развитию профессиональных связей и созданию совместных научных проектов.

"Такие встречи - это и есть будущее археологии: здесь завязываются контакты, рождаются совместные проекты и формируется общее понимание того, как изучать Большой Алтай. Ведь это огромный археологический регион, который охватывает территории России, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая", – отметил ученый.

Он добавил, что долгое время проведение масштабных исследований в отдельных районах было затруднено из-за труднодоступности территорий, сложностей с логистикой и финансированием. Вместе с тем за последние 20 лет археологам удалось получить значительные результаты, в частности при исследовании Берельских курганов в Казахстане и памятников Монгольского и Китайского Алтая.

Отдельный интерес для археологов представляет Сентелекская долина. По оценке Сергея Иванова, на ее территории могут находиться десятки и даже более сотни погребальных объектов, многие из которых практически не заметны на поверхности, поскольку за тысячи лет оказались покрыты слоем чернозема.

Кроме того, неподалеку обнаружена стоянка каменного века, а на территории могильника найдены древние наскальные изображения.

"В Сентелекской долине представлены практически все исторические периоды – от древности до тюркского времени. Это позволяет не просто изучать отдельные памятники, а реконструировать целые культурные пласты, раскрывая процессы, которые происходили здесь на протяжении тысячелетий", – пояснил Сергей Иванов.

Ученый также отметил значение открытия Российско-китайского археологического центра в Алтайском государственном университете для дальнейшего комплексного изучения региона. По его мнению, Алтай представляет собой один из ключевых регионов для получения новых данных об истории Евразии.