Владельцев клубов Бишкека предупредили об ответственности за наркотики

В Бишкеке сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД провели профилактические мероприятия в увеселительных заведениях столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувшие выходные сотрудники милиции провели разъяснительные беседы с владельцами, администраторами и персоналом заведений. Им напомнили требования законодательства Кыргызстана и ответственность за незаконный оборот, хранение, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Особое внимание было уделено необходимости своевременно сообщать в органы внутренних дел о подозрительных лицах и фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Владельцам заведений также рекомендовали усилить внутренний контроль и не допускать использования своих объектов для совершения подобных преступлений.

ГУВД Бишкека призвало граждан не оставаться равнодушными к фактам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, и при наличии соответствующей информации сообщать в милицию по телефону 102.