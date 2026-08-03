Нацбанк выпустил золотую монету к 35-летию независимости Кыргызстана

Национальный банк Кыргызстана с 3 августа 2026 года вводит в обращение золотую коллекционную монету "Независимой Кыргызской Республике - 35 лет" серии "Исторические события". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Монета посвящена 35-летию независимости Кыргызстана. День независимости является главным государственным праздником страны и ежегодно отмечается 31 августа.

На лицевой стороне монеты изображен идущий вперед снежный барс на фоне развевающегося Государственного флага Кыргызстана. По окружности размещена надпись "Эгемен Кыргыз Республикасы", в нижней части указаны номинал "100 С" и надпись "35 жыл".

На оборотной стороне изображена цифра "35", внутри которой расположен Государственный герб Кыргызстана на фоне геометрических линий, символизирующих элементы кыргызского лоскутного рукоделия -курака. Слева размещена надпись "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" и год выпуска - 2026. В нижней части указаны проба золота (Au 999) и масса монеты- 7,78 грамма.

В Национальном банке отметили, что коллекционная монета "Независимой Кыргызской Республике- 35 лет" является официальным платежным средством на территории Кыргызстана.