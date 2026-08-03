Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 100.15 - 101.15

Нацбанк выпустил золотую монету к 35-летию независимости Кыргызстана

234  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный банк Кыргызстана с 3 августа 2026 года вводит в обращение золотую коллекционную монету "Независимой Кыргызской Республике - 35 лет" серии "Исторические события". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Монета посвящена 35-летию независимости Кыргызстана. День независимости является главным государственным праздником страны и ежегодно отмечается 31 августа.

На лицевой стороне монеты изображен идущий вперед снежный барс на фоне развевающегося Государственного флага Кыргызстана. По окружности размещена надпись "Эгемен Кыргыз Республикасы", в нижней части указаны номинал "100 С" и надпись "35 жыл".

На оборотной стороне изображена цифра "35", внутри которой расположен Государственный герб Кыргызстана на фоне геометрических линий, символизирующих элементы кыргызского лоскутного рукоделия -курака. Слева размещена надпись "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" и год выпуска - 2026. В нижней части указаны проба золота (Au 999) и масса монеты- 7,78 грамма.

В Национальном банке отметили, что коллекционная монета "Независимой Кыргызской Республике- 35 лет" является официальным платежным средством на территории Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460591
Теги:
День независимости, Кыргызстан, Нацбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  