В Кыргызстане за неделю задержали почти 400 нетрезвых водителей

С 24 по 30 июля 2026 года сотрудники ГУОБДД Кыргызстана, по предварительным данным, выявили 23 179 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За управление транспортными средствами без соответствующих документов составлено 788 протоколов, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - 395, за незаконное затемнение стекол - 240.

Кроме того, зарегистрировано 803 нарушения правил дорожного движения с участием пешеходов, 4 793 нарушения правил эксплуатации транспортных средств, 25 фактов автодебоширства, 1 500 случаев превышения установленной скорости и 10 фактов управления транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Помимо этого, сотрудники ГУОБДД выявили 11 461 нарушение по другим статьям Правил дорожного движения.

За отчетный период на штрафную стоянку водворили 3 164 автомобиля.