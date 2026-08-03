Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 100.15 - 101.15

В Кыргызстане за неделю задержали почти 400 нетрезвых водителей

166  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 24 по 30 июля 2026 года сотрудники ГУОБДД Кыргызстана, по предварительным данным, выявили 23 179 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За управление транспортными средствами без соответствующих документов составлено 788 протоколов, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - 395, за незаконное затемнение стекол - 240.

Кроме того, зарегистрировано 803 нарушения правил дорожного движения с участием пешеходов, 4 793 нарушения правил эксплуатации транспортных средств, 25 фактов автодебоширства, 1 500 случаев превышения установленной скорости и 10 фактов управления транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Помимо этого, сотрудники ГУОБДД выявили 11 461 нарушение по другим статьям Правил дорожного движения.

За отчетный период на штрафную стоянку водворили 3 164 автомобиля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460593
Теги:
ПДД, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  