Лицензированные переработчики отходов получат государственную поддержку

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана продолжает работу по лицензированию предприятий, занимающихся переработкой отходов. Эта мера направлена на развитие циркулярной экономики, внедрение расширенной ответственности производителей и создание цифрового реестра переработчиков отходов.

По данным ведомства, в рамках предлицензионного контроля специалисты министерства посетили предприятия, занимающиеся переработкой бумажных, картонных, пластиковых и текстильных отходов, а также производством изделий из полимеров. В их числе ОсОО "Алтын Ажыдаар", ОсОО "Эллегия", ОсОО "Ак-Кайын", ОсОО "Профикс-Юг", ОсОО "Дукастомс" и ОсОО "Датка Кей Джи".

Как отметили в министерстве, предприятия перерабатывают макулатуру и картон в бумажное сырье и гофрокартон для упаковки продукции. Из текстильных отходов производят термовойлок, ковры, дорожки и другую продукцию.

Кроме того, ПЭТ-бутылки перерабатывают во флекс (измельченные и очищенные хлопья пластика, которые получают после переработки ПЭТ) который затем экспортируется в другие страны. Из пластиковых отходов и полимерных пакетов изготавливают ведра, пластиковые трубы, щетки и другие изделия бытового назначения.

В ведомстве сообщили, что продолжат работу по расширению перечня перерабатываемых отходов, развитию экологического предпринимательства, предоставлению государственной поддержки и преференций лицензированным предприятиям, а также внедрению безотходных технологий.

Министерство также призвало компании, занимающиеся переработкой отходов, своевременно получить лицензию, напомнив, что осуществление такой деятельности без разрешительных документов влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызстана.