В Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак

На пляже Линда-Мар в городе Пасифика (штат Калифорния, США) состоялся 10-й ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак. Необычное спортивное событие собрало 14 четвероногих участников разных пород - от миниатюрных цвергпинчеров до лабрадоров и французских бульдогов.

Во время соревнований собаки демонстрировали умение держаться на доске и покорять волны. Победителей определяли по времени, проведенному на волне, а также по уверенности и технике катания.

Из-за сильного волнения у побережья часть финальных заездов была отменена в целях безопасности животных. Однако несколько наиболее опытных участников все же смогли выступить, вызвав восторг многочисленных зрителей.

Главной героиней турнира стала лабрадор Риппин Рози, выступавшая вместе со своим хозяином Стивом Дроттаром. Она завоевала главный титул Top Dog, победила в категории XL Dog Surfing, стала лучшей в соревнованиях "человек - собака", а также заняла второе место в категории Dream Team.

Чемпионат мира по серфингу среди собак проводится ежегодно и остается одним из самых необычных спортивных мероприятий в США, привлекая тысячи зрителей и любителей животных.