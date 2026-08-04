Алтынбек Мамашов проведет реванш с "Терминатором" на ACA 206

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Алтынбек Мамашов встретится с представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым по прозвищу "Терминатор". Поединок состоится 15 августа в Москве на "ЦСКА Арене" и станет соглавным событием грандиозного турнира ACA 206.

Этот бой имеет особое значение для обоих спортсменов, так как является реваншем спустя восемь лет. Первая встреча Мамашова и Одилова состоялась в 2016 году и завершилась ничьей. Теперь бойцы получат возможность определить сильнейшего в октагоне.

Поединок пройдет в весовой категории до 84 кг. Профессиональный рекорд Алтынбека Мамашова насчитывает 20 побед, пять поражений и одну ничью. У Фаридуна Одилова на счету 20 побед, четыре поражения и две ничьи.

Главным событием ACA 206 станет титульный бой в тяжелом весе между российским бойцом Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари.