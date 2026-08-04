Игорь Черевченко возглавил "Актобе"

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" объявил о назначении Игоря Черевченко на должность главного тренера команды. 51-летний специалист сменил словака Штефана Тарковича, который ранее возглавлял национальную сборную Кыргызстана.

Контракт с новым главным тренером не был раскрыт. Вместе с Черевченко в тренерский штаб "Актобе" вошли Юрий Батуренко и Михаил Соловей.

Штефан Таркович возглавил "Актобе" в апреле 2026 года, сменив болгарского специалиста Николая Костова. За время работы словацкого тренера команда провела 17 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев пять поражений. После его ухода временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен казахстанский специалист Ернар Жалбыров.

Вместе с Тарковичем клуб покинули его помощники Карол Праженица и Мартин Руснак.

На данный момент "Актобе" занимает четвертое место в чемпионате Казахстана. После 20 туров команда набрала 31 очко и уступает в турнирной таблице только алматинскому "Кайрату" (45 очков), шымкентскому "Ордабасы" (43) и "Астане" (32).

Игорь Черевченко имеет большой опыт работы в футболе. Специалист родился в Таджикистане и начинал профессиональную карьеру игрока в клубе "Памир". Позже он выступал за российские команды, среди которых московские "Локомотив" и "Торпедо", а также владикавказская "Алания".

На тренерском поприще главным достижением Черевченко стала работа с московским "Локомотивом", с которым он выиграл Кубок России. Также специалист возглавлял "Балтику", "Арсенал" (Тула), "Химки" и "Факел".

Перед назначением в "Актобе" Черевченко работал с таджикским клубом "Истиклол". Под его руководством команда трижды подряд становилась чемпионом Таджикистана, завоевывала Кубок и Суперкубок страны, а также впервые вышла в Лигу чемпионов Азии.

Перед новым тренером стоит задача улучшить результаты "Актобе" и помочь клубу бороться за высокие позиции в чемпионате Казахстана.