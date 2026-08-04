Погода
$ 87.40 - 87.73
€ 100.15 - 101.15

Игорь Черевченко возглавил "Актобе"

149  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" объявил о назначении Игоря Черевченко на должность главного тренера команды. 51-летний специалист сменил словака Штефана Тарковича, который ранее возглавлял национальную сборную Кыргызстана.

Контракт с новым главным тренером не был раскрыт. Вместе с Черевченко в тренерский штаб "Актобе" вошли Юрий Батуренко и Михаил Соловей.

Штефан Таркович возглавил "Актобе" в апреле 2026 года, сменив болгарского специалиста Николая Костова. За время работы словацкого тренера команда провела 17 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев пять поражений. После его ухода временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен казахстанский специалист Ернар Жалбыров.

Вместе с Тарковичем клуб покинули его помощники Карол Праженица и Мартин Руснак.

На данный момент "Актобе" занимает четвертое место в чемпионате Казахстана. После 20 туров команда набрала 31 очко и уступает в турнирной таблице только алматинскому "Кайрату" (45 очков), шымкентскому "Ордабасы" (43) и "Астане" (32).

Игорь Черевченко имеет большой опыт работы в футболе. Специалист родился в Таджикистане и начинал профессиональную карьеру игрока в клубе "Памир". Позже он выступал за российские команды, среди которых московские "Локомотив" и "Торпедо", а также владикавказская "Алания".

На тренерском поприще главным достижением Черевченко стала работа с московским "Локомотивом", с которым он выиграл Кубок России. Также специалист возглавлял "Балтику", "Арсенал" (Тула), "Химки" и "Факел".

Перед назначением в "Актобе" Черевченко работал с таджикским клубом "Истиклол". Под его руководством команда трижды подряд становилась чемпионом Таджикистана, завоевывала Кубок и Суперкубок страны, а также впервые вышла в Лигу чемпионов Азии.

Перед новым тренером стоит задача улучшить результаты "Актобе" и помочь клубу бороться за высокие позиции в чемпионате Казахстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460598
Теги:
Казахстан, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  