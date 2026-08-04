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Кыргызстан укрепляет спортивные связи в рамках "Игр будущего – 2026"

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- Самуэль Деди Ирие
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Директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Урмат Асанбаев принял участие во встрече руководителей международных спортивных делегаций. Мероприятие состоялось в Казахском национальном университете спорта в рамках международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026".

Встреча объединила представителей государственных органов и спортивных ведомств из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, России и Турции.

Ключевые темы обсуждения:

  1. Развитие и углубление международного спортивного сотрудничества;
  2. Обмен опытом в сфере подготовки атлетов и внедрения инновационных спортивных дисциплин;
  3. Взаимодействие при организации и проведении крупных мультиспортивных соревнований.


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URL: https://www.vb.kg/460604
Теги:
Казахстан, спорт, Кыргызстан
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