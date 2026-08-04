Кыргызстан укрепляет спортивные связи в рамках "Игр будущего – 2026"

Директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Урмат Асанбаев принял участие во встрече руководителей международных спортивных делегаций. Мероприятие состоялось в Казахском национальном университете спорта в рамках международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026".

Встреча объединила представителей государственных органов и спортивных ведомств из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, России и Турции.

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