В Кыргызстане создана Ассоциация игорно-развлекательной индустрии

В Кыргызстане начала деятельность Ассоциация игорно-развлекательной индустрии (АИРИ), объединившая представителей легального игорного бизнеса, включая казино, операторов онлайн-казино, букмекерские компании и организации лотерейной отрасли.

Как сообщили в Ассоциации, новая организация создана для представления интересов участников рынка, развития профессионального взаимодействия, участия в совершенствовании отраслевого законодательства и выработки предложений по вопросам регулирования игорной индустрии.

В АИРИ отметили, что одним из направлений работы станет взаимодействие с государственными органами, бизнес-сообществом и международными организациями, а также изучение и внедрение международного опыта в сфере регулирования игорного бизнеса.

По информации Ассоциации, в настоящее время она вошла в состав Национального альянса бизнес-ассоциаций, Торгово-промышленной палаты Кыргызстана и Совета по развитию бизнеса при Кабинете Министров. Кроме того, ведется работа по подписанию меморандума о сотрудничестве со Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции. Документ, как ожидается, станет основой для постоянного взаимодействия по вопросам совершенствования государственного регулирования отрасли.

Президент Ассоциации Каныкей Калматай кызы сообщила, что деятельность легального игорного бизнеса в Кыргызстане осуществляется в соответствии с действующим законодательством и находится под государственным контролем. По ее словам, казино работают исключительно для иностранных граждан и обязаны соблюдать требования налогового законодательства, финансового мониторинга, а также международные стандарты по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В Ассоциации также сообщили, что планируют уделять внимание развитию цифровых сервисов, совершенствованию платежной инфраструктуры, внедрению современных технологий идентификации клиентов и подготовке предложений по развитию нормативно-правовой базы.

По мнению представителей АИРИ, развитие легальной игорно-развлекательной индустрии может способствовать привлечению иностранных туристов, росту инвестиций, развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.

В организации заявили, что открыты к сотрудничеству с государственными органами, международными организациями, бизнес-сообществом, экспертами и средствами массовой информации.