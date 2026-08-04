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В Бишкеке организуют прямую трансляцию открытия ВИК-2026

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В Бишкеке к церемонии открытия Всемирных игр кочевников 2026 и саммита Шанхайской организации сотрудничества организуют 11 фан-зон для жителей и гостей столицы.

Как сообщили в столичной мэрии, центральная площадка разместится на площади Ала-Тоо. Здесь будет организована прямая трансляция торжественной церемонии открытия, благодаря чему жители и гости столицы смогут вместе следить за главным событием.

До начала официальной трансляции на площади пройдет концертная программа с участием отечественных артистов и творческих коллективов. Для посетителей также будут работать фуд-корты, зоны отдыха и другие площадки для комфортного семейного досуга.

Помимо центральной фан-зоны, еще десять площадок откроются во всех четырех районах Бишкека. Таким образом, жители разных частей города смогут посмотреть церемонию открытия Всемирных игр кочевников 2026 и саммита ШОС в прямом эфире.


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URL: https://www.vb.kg/460615
Теги:
саммит, Бишкек, Всемирные игры кочевников, ШОС
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