В Ленинском районе осветили девять улиц жилмассива "Алтын Ордо"

В жилом массиве "Алтын Ордо" Ленинского района завершены работы по устройству наружного освещения на девяти улицах. Об этот сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Наружное освещение появилось на улицах Аян, Сары-Озон, Керемет, Нурислам, Нурзаман, Ак-Шоола, Сулайман-Тоо, Ак-Нур и Баян.

В ходе работ специалисты проложили около 5 тысяч метров линии электроснабжения с использованием самонесущего изолированного провода СИП 4×16 и установили 109 светодиодных светильников мощностью 50 Вт.

Как отметили в муниципалитете, реализация проекта позволила обеспечить наружное освещение улиц жилмассива, повысить безопасность дорожного движения и пешеходов, а также улучшить условия для жителей в вечернее и ночное время.