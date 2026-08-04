Погода
$ 87.40 - 87.73
€ 100.15 - 101.15

В Ленинском районе осветили девять улиц жилмассива "Алтын Ордо"

326  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В жилом массиве "Алтын Ордо" Ленинского района завершены работы по устройству наружного освещения на девяти улицах. Об этот сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Наружное освещение появилось на улицах Аян, Сары-Озон, Керемет, Нурислам, Нурзаман, Ак-Шоола, Сулайман-Тоо, Ак-Нур и Баян.

В ходе работ специалисты проложили около 5 тысяч метров линии электроснабжения с использованием самонесущего изолированного провода СИП 4×16 и установили 109 светодиодных светильников мощностью 50 Вт.

Как отметили в муниципалитете, реализация проекта позволила обеспечить наружное освещение улиц жилмассива, повысить безопасность дорожного движения и пешеходов, а также улучшить условия для жителей в вечернее и ночное время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460616
Теги:
благоустройство, Ленинский район, уличное освещение, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  