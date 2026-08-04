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Налоговая выявила незаконный ввоз 20 тонн муки через "Чон-Капка"

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Сотрудники Государственной налоговой службы пресекли попытку незаконного ввоза 20 тонн неучтённой муки через контрольно-пропускной пункт "Чон-Капка" в Таласской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Нарушение выявили в ходе рейдового налогового контроля. При проверке четырёх грузовых автомобилей инспекторы установили, что фактический объём перевозимой муки превышал данные, указанные в сопроводительных документах.

По информации ГНС, общий объём неучтённой продукции составил 20 тонн. Предварительная стоимость партии оценивается примерно в 800 тысяч сомов.

Транспортные средства водворены на штрафную стоянку. В отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/460618
Теги:
ГНС, товары, продукты
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