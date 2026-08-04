Аскат Алагозов опроверг фейк о вооруженных иностранцах в Кыргызстане

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов заявил, что распространяемое в социальных сетях видео с утверждениями о вооруженных иностранных гражданах в стране не соответствует действительности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Сообщаю об этом видео, чтобы другие люди, увидев его, не поверили содержащимся в нем утверждениям и не были введены в заблуждение. Потому что все, о чем говорится в этом видео, является ложью.

Ни один иностранный гражданин не осуществляет с оружием охрану каких-либо объектов на территории нашей страны. Более того, это запрещено законодательством.

В то же время совершенно очевидно, что цель этого видео – посеять панику среди населения.

К сожалению, в нашем обществе есть граждане, которые, не проверив достоверность распространяемой информации, начинают ей верить, задаваясь вопросом: "Неужели это правда?"

Со всей ответственностью заявляю: на территории Кыргызстана не находятся вооруженные силы или иные силовые структуры какого-либо иностранного государства. Это невозможно.

Что касается разработки месторождений или реализации других крупных совместных проектов, то обеспечение безопасности на этих объектах осуществляется сотрудниками органов внутренних дел нашей страны либо частными охранными организациями.

На сегодняшний день на территории города Кант функционирует только российский объединенный военный объект в рамках международных обязательств, принятых Кыргызской Республикой как государством – членом Организации Договора о коллективной безопасности.

Что касается Айдарбека Раева, выступающего в данном видео, то в 2024 году он получил гражданство Соединенных Штатов Америки.

Вместо того чтобы, находясь там, распространять вымышленные истории, он мог бы хотя бы поинтересоваться реальным положением дел у своих родственников, проживающих здесь.

Как видно, существуют внешние силы, которые не заинтересованы в развитии Кыргызстана.

Такие люди, как Айдарбек, сами того не осознавая, становятся инструментом в руках подобных сил.

Когда государственные органы начинают привлекать их к ответственности в соответствии с законом, они сразу начинают заявлять: "Меня просто так привлекают к ответственности".

Поэтому призываю вас воздерживаться от распространения подобной ложной информации и участия в подобных провокациях. Не делайте также репост таких публикаций", - говорится в сообщении Алагозова.