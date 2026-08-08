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Форум "Меридианы доброй воли" объединит волонтеров Кыргызстана и стран СНГ

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- Светлана Лаптева
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С 10 по 13 августа 2026 года в Москве, на территории Национального центра "Россия", состоится Международный форум волонтерских инициатив "Меридианы доброй воли". Мероприятие объединит лидеров добровольческих организаций, молодых активистов, представителей органов государственной власти и экспертного сообщества из Кыргызстана, России, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Организатором форума выступает Политологический центр "Север – Юг" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС). Главная цель проекта - укрепление международной партнерской сети, обмен лучшими практиками добровольчества и разработка совместных социальных и гуманитарных программ.

Программа форума включает пленарные диалоги, практические сессии, форсайт- и проектные лаборатории. Участники обсудят вопросы развития гражданского общества, применения искусственного интеллекта и цифровых технологий в общественном секторе, экологического и медицинского волонтерства, а также сохранения исторической памяти.

В качестве экспертов на площадке выступят заслуженный деятель культуры Кыргызстана и РФ, вице-президент Международного Содружества Народной дипломатии Ассоль Молдокматова, руководитель Департамента международного сотрудничества Ассоциации Добро.рф Лейла Бадалова, исполнительный директор Политологического центра "Север – Юг" Анжелика Трапезникова, казахстанский общественный деятель Рустам Кайрыев, председатель движения "Знамя России" Джахангир Мамедов, а также представители Дирекции Всемирного фестиваля молодежи и руководители крупных общественных организаций.

Главным практическим результатом форума станет принятие Карты партнерских инициатив "Меридианы доброй воли – 2026". Документ зафиксирует приоритетные направления развития волонтерского движения в СНГ и механизмы запуска совместных международных проектов.

Форум пройдет в Национальном центре "Россия" по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Основные мероприятия программы запланированы на 11–12 августа с 09:00 до 19:00.


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URL: https://www.vb.kg/460714
Теги:
волонтерство, СНГ, Москва, Кыргызстан
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