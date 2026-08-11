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Студенты КРСУ могут стать волонтерами международного проекта

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Россотрудничество и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского объявили о старте совместного проекта "Волонтёрское движение "За Русский!". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, проект направлен на популяризацию русского языка и культуры за рубежом, а также поиск молодых людей, готовых реализовывать культурные и образовательные проекты в сфере русского языка и литературы.

Победители и финалисты конкурса пройдут образовательный интенсив "Школа волонтёра" в Москве. Также предусмотрена месячная зарубежная стажировка, во время которой участники совместно с представительствами Россотрудничества будут проводить мероприятия, посвященные русскому языку и культуре.

Участвовать в конкурсе могут российские и иностранные граждане, обучающиеся на III–V курсах бакалавриата и специалитета по направлениям "Образование и педагогические науки" и "Языкознание и литературоведение" в российских вузах.

Также конкурс открыт для студентов Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина, Российско-Армянского университета и Российско-Таджикского (Славянского) университета.

При этом принять участие не смогут финалисты и победители конкурса "Волонтёрское движение "За Русский!" 2024 и 2025 годов, которые уже проходили соответствующую стажировку.

Заявки на отборочный этап принимаются с 10 августа по 20 сентября 2026 года. Участники, прошедшие во второй этап, с 25 по 30 сентября должны будут пройти тестирование и выполнить творческое задание в формате эссе.

Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте проекта, заполнить информацию о себе и загрузить видеопортфолио продолжительностью не более пяти минут.

В видеоролике участнику необходимо представить себя, рассказать о мотивации, достижениях в изучении и продвижении русского языка и литературы, а также об опыте проектной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/460761
Теги:
волонтерство, конкурс, Россия, русский язык, КРСУ
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