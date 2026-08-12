Акыйкатчы повторно выявил нарушения на погранзаставе "Кадамжай"

На пограничной заставе "Кадамжай" выявили нарушения при хранении продуктов и организации питания военнослужащих. После проверки несколько должностных лиц получили дисциплинарные взыскания, сообщили в Институте Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызстана.

В начале июня сотрудники представительства Акыйкатчы по Баткенской области провели мониторинг в войсковой части 2023 пограничной заставы "Кадамжай" Пограничной службы.

Во время первой проверки санитарно-эпидемиологические нарушения обнаружили на складе для хранения продуктов и в столовой. Ответственным лицам сделали устные предупреждения.

В конце июня сотрудники представительства повторно посетили заставу и установили, что часть нарушений не устранена.

В частности, из-за несоблюдения температурного режима хранившиеся в ящиках огурцы и помидоры начали портиться и загнивать.

Кроме того, на заставе не отбирались суточные пробы готовых блюд. Согласно санитарным требованиям, перед выдачей пищи должна отбираться проба, которая затем хранится в специальном холодильнике для контроля качества питания.

В Институте Акыйкатчы отметили, что это является нарушением статьи 57 Закона Кыргызстана "Об общественном здравоохранении", согласно которой организация питания должна соответствовать санитарным нормам и быть безопасной для здоровья людей.

В ходе мониторинга также установлено, что здание пограничной заставы нуждается в ремонте.

Сотрудники представительства побеседовали с военнослужащими об их правах, недопустимости пыток, неуставных отношений и других форм жестокого обращения. Жалоб на условия прохождения службы от военнослужащих не поступило.

По итогам мониторинга представитель Акыйкатчы в регионе направил руководству погранзаставы представление с требованием устранить нарушения и принять меры в отношении ответственных лиц.

В результате выговоры объявлены начальнику продовольственной службы, повару и командиру хозяйственного отделения. Начальник погранзаставы получил предупреждение о неполном служебном соответствии, старшина - строгий выговор.

За первые шесть месяцев 2026 года Институт Акыйкатчы провел 38 мониторингов воинских частей и подразделений по всей стране.