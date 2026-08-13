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Верующих женщин в Манасе предупредили об опасности радикальной идеологии

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В городе Манас Джалал-Абадской области для верующих женщин провели профилактический семинар, посвященный вопросам религии, прав женщин и предупреждения радикализма. Об этом сообщили в ГКНБ.

Мероприятие прошло 12 августа в здании Джалал-Абадской областной государственной администрации при участии Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений и представительства муфтия в Джалал-Абадской области.

Участницам рассказали о роли и правах женщин в традиционном исламе, недопустимости ограничения их прав и свобод по религиозному признаку, а также о мерах государства по защите прав женщин.

Отдельное внимание уделили праву женщин на образование и труд. На семинаре отметили, что ислам не запрещает женщинам получать образование и участвовать в общественной жизни. Также говорилось о роли матерей в воспитании детей, формировании семейных ценностей и уважения к старшему поколению.

Участниц предупредили об угрозах религиозного экстремизма и международного терроризма, распространении радикальной идеологии в интернете и недостоверной религиозной информации. Также обсуждались риски участия в подозрительных религиозных группах и закрытых собраниях в худжрах.

Женщинам рекомендовали получать религиозные знания открыто, а детей обучать в аккредитованных религиозных учебных заведениях.

Кроме того, участниц призвали воздержаться от отправки несовершеннолетних детей за границу для обучения в исламских теологических учебных заведениях. В ГКНБ пояснили, что такая рекомендация направлена на предотвращение возможной радикализации молодого поколения.


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URL: https://www.vb.kg/460827
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, религия, экстремизм, женщины
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