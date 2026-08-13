Верующих женщин в Манасе предупредили об опасности радикальной идеологии

В городе Манас Джалал-Абадской области для верующих женщин провели профилактический семинар, посвященный вопросам религии, прав женщин и предупреждения радикализма. Об этом сообщили в ГКНБ.

Мероприятие прошло 12 августа в здании Джалал-Абадской областной государственной администрации при участии Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений и представительства муфтия в Джалал-Абадской области.

Участницам рассказали о роли и правах женщин в традиционном исламе, недопустимости ограничения их прав и свобод по религиозному признаку, а также о мерах государства по защите прав женщин.

Отдельное внимание уделили праву женщин на образование и труд. На семинаре отметили, что ислам не запрещает женщинам получать образование и участвовать в общественной жизни. Также говорилось о роли матерей в воспитании детей, формировании семейных ценностей и уважения к старшему поколению.

Участниц предупредили об угрозах религиозного экстремизма и международного терроризма, распространении радикальной идеологии в интернете и недостоверной религиозной информации. Также обсуждались риски участия в подозрительных религиозных группах и закрытых собраниях в худжрах.

Женщинам рекомендовали получать религиозные знания открыто, а детей обучать в аккредитованных религиозных учебных заведениях.

Кроме того, участниц призвали воздержаться от отправки несовершеннолетних детей за границу для обучения в исламских теологических учебных заведениях. В ГКНБ пояснили, что такая рекомендация направлена на предотвращение возможной радикализации молодого поколения.