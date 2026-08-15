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Мигрантов в России обяжут покупать телефоны

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- Светлана Лаптева
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Мигрантов, прибывающих в Россию, в перспективе могут обязать приобретать мобильный телефон. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов на заседании комитета по международным делам Совета Федерации.

По его словам, требование будет распространяться прежде всего на трудовых мигрантов и иностранцев, которые приезжают в Россию на длительный срок.

"Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта", - заявил Зубов.

По замыслу МВД, такая система позволит контролировать перемещение иностранцев по территории России. Мигрант не сможет бесконтрольно переехать из одного населённого пункта в другой или изменить место пребывания.

"Он не сможет переехать из одного населённого пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания. Это будет основа", - отметил замминистра.

При этом телефон планируется использовать не только для контроля. Через устройство мигранту смогут направлять уведомления о необходимости продлить документы, прибыть в определённое место или выполнить другие требования.

"Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. А не так, неожиданно, если человек что-то пропустил или не знал", - пояснил Зубов.

В России уже тестируют контроль по геолокации

С 1 сентября 2025 года в Московском регионе началось тестирование мобильного приложения "Амина", которое позволяет МВД получать данные о местонахождении человека.

Использование приложения обязательно для совершеннолетних мигрантов, прибывающих в Россию без визы.

По данным МВД, к середине декабря более 139 тысяч человек были сняты с миграционного учёта из-за отсутствия геоданных в системе "Амина".

С учёта снимают человека, если информация о его местоположении не поступала в систему более трёх рабочих дней.

Новая инициатива МВД РФ фактически предполагает дальнейшее развитие этой системы. Мобильный телефон с электронным профилем может стать постоянным цифровым инструментом контроля за перемещением мигрантов и одновременно способом оперативного взаимодействия между иностранными гражданами и российскими государственными органами.


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URL: https://www.vb.kg/460828
Теги:
миграция, Россия
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