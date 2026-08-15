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Роджер Федерер потерял статус миллиардера

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- Самуэль Деди Ирие
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Швейцарская теннисная легенда Роджер Федерер больше не является миллиардером после резкого падения акций спортивного бренда On Holding, совладельцем которого он является.

Акции компании 11 августа упали примерно на 19% после публикации финансовых результатов за второй квартал 2026 года. Продажи On Holding составили 850,4 млн швейцарских франков, что оказалось ниже ожиданий аналитиков в 878,4 млн франков.

По оценке Forbes, состояние Федерера сократилось до $952,4 млн. За несколько часов стоимость его состояния уменьшилась примерно на $52 млн, в результате чего он опустился ниже отметки в $1 млрд.

Федерер владеет примерно 2,5% акций On Holding. Именно эта инвестиция стала одним из главных факторов, позволивших ему впервые войти в список миллиардеров в 2025 году.

При этом финансовые показатели самой компании не были полностью негативными. Во втором квартале On Holding получила чистую прибыль в размере 105 млн швейцарских франков против убытка в 40,9 млн франков годом ранее. Валовая маржа также выросла с 61,5% до 65,4%.

Федерер завершил профессиональную карьеру в 2022 году после 24 лет выступлений. За карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема, а его состояние после ухода из тенниса продолжило расти благодаря инвестициям и крупным рекламным контрактам.

Потеря статуса миллиардера может оказаться временной: поскольку значительная часть состояния Федерера связана с акциями On Holding, восстановление их рыночной стоимости способно вновь поднять его состояние выше отметки в $1 млрд.


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URL: https://www.vb.kg/460845
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