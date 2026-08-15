Роджер Федерер потерял статус миллиардера

Швейцарская теннисная легенда Роджер Федерер больше не является миллиардером после резкого падения акций спортивного бренда On Holding, совладельцем которого он является.

Акции компании 11 августа упали примерно на 19% после публикации финансовых результатов за второй квартал 2026 года. Продажи On Holding составили 850,4 млн швейцарских франков, что оказалось ниже ожиданий аналитиков в 878,4 млн франков.

По оценке Forbes, состояние Федерера сократилось до $952,4 млн. За несколько часов стоимость его состояния уменьшилась примерно на $52 млн, в результате чего он опустился ниже отметки в $1 млрд.

Федерер владеет примерно 2,5% акций On Holding. Именно эта инвестиция стала одним из главных факторов, позволивших ему впервые войти в список миллиардеров в 2025 году.

При этом финансовые показатели самой компании не были полностью негативными. Во втором квартале On Holding получила чистую прибыль в размере 105 млн швейцарских франков против убытка в 40,9 млн франков годом ранее. Валовая маржа также выросла с 61,5% до 65,4%.

Федерер завершил профессиональную карьеру в 2022 году после 24 лет выступлений. За карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема, а его состояние после ухода из тенниса продолжило расти благодаря инвестициям и крупным рекламным контрактам.

Потеря статуса миллиардера может оказаться временной: поскольку значительная часть состояния Федерера связана с акциями On Holding, восстановление их рыночной стоимости способно вновь поднять его состояние выше отметки в $1 млрд.