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ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Парижский ПСЖ обыграл английскую "Астон Виллу" со счётом 2:1 и второй год подряд завоевал Суперкубок УЕФА. Финальный матч состоялся 12 августа в Зальцбурге.

ПСЖ, действующий победитель Лиги чемпионов, с первых минут взял инициативу и открыл счёт на 20-й минуте. Хвича Кварацхелия получил передачу от Дезире Дуэ, сместился в центр и мощным ударом отправил мяч в сетку - 1:0.

"Астон Вилла", которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы, сумела ответить ещё до перерыва. 17-летний Брайан Маджо отличился в концовке первого тайма и сравнял счёт. Этот гол сделал его самым молодым автором мяча в истории Суперкубка УЕФА.

Во втором тайме парижане вновь вышли вперёд. На 61-й минуте Дезире Дуэ воспользовался моментом после атаки ПСЖ и забил второй гол команды. Изначально взятие ворот было остановлено из-за подозрения на офсайд, однако после проверки VAR гол был засчитан.

"Астон Вилла" пыталась отыграться и создала несколько опасных моментов, однако оборона ПСЖ сохранила преимущество до финального свистка.

Для ПСЖ этот трофей стал вторым подряд Суперкубком УЕФА. Парижский клуб присоединился к "Реалу" и "Милану" в числе команд, которым удалось выиграть турнир два года подряд. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике завоевал уже 13-й трофей с французским клубом.

Украинский защитник Илья Забарный вошёл в заявку ПСЖ на матч, но начал встречу на скамейке запасных.

Победа над "Астон Виллой" продолжила успешный период ПСЖ, который после триумфа в Лиге чемпионов начал новый сезон с очередного европейского трофея.


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URL: https://www.vb.kg/460846
Теги:
УЕФА, футбол
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