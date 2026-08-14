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Розу Отунбаеву в миссии ООН в Афганистане сменила дипломат из Бангладеша

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- Светлана Лаптева
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил дипломата из Бангладеш Рабаб Фатиму своим Специальным представителем по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA). Она сменила кыргызстанку Розу Отунбаеву, которая руководила миссией с сентября 2022 года. Об этом 15 июля сообщила Организация Объединенных Наций.

При этом формально Отунбаева завершила работу в должности в сентябре 2025 года. Ее последнее выступление в Совете Безопасности ООН состоялось 17 сентября 2025-го. На переходный период UNAMA возглавляла заместитель Специального представителя, канадка Жоржетт Ганьон.

Чем занималась Роза Отунбаева в Афганистане

Роза Отунбаева была назначена Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану и главой UNAMA 2 сентября 2022 года. На этот пост она пришла вскоре после возвращения власти в стране движением "Талибан"* и в период резкого ухудшения положения женщин и девочек.

Одной из основных задач Отунбаевой стало сохранение диалога международного сообщества с де-факто властями Афганистана. В своем последнем докладе Совету Безопасности она отмечала, что все три года работы выступала за взаимодействие с афганскими властями в рамках мандата ООН.

При ее руководстве UNAMA активно участвовала в так называемом Дохийском процессе - серии международных встреч по Афганистану. В 2024–2025 годах при участии ООН были запущены рабочие группы по борьбе с наркотиками и развитию частного сектора. ООН также продолжала добиваться более широкого международного взаимодействия с Афганистаном и участия в этом процессе самих афганцев, в том числе женщин.

Отдельным направлением работы Отунбаевой оставалась защита прав женщин и девочек. Она неоднократно призывала афганские власти отменить ограничения на образование и трудоустройство женщин. В сентябре 2025 года, во время последнего выступления в Совбезе ООН, она заявила, что запреты для женщин и девочек, а также ограничения на работу афганских женщин в ООН и неправительственных организациях осложняют оказание гуманитарной помощи и являются дискриминацией.

Кроме политического диалога, UNAMA при Отунбаевой занималась координацией гуманитарной деятельности ООН. В частности, после землетрясений в Афганистане миссия взаимодействовала с де-факто властями для доставки экстренной и последующей помощи пострадавшим. В последнем брифинге Отунбаева вспоминала, что лично посещала районы, пострадавшие от землетрясения, и призывала международное сообщество продолжать финансирование помощи.

Таким образом, главным результатом ее работы было не достижение какого-либо отдельного политического соглашения, а поддержание международного присутствия ООН в Афганистане, сохранение каналов диалога с властями страны, привлечение внимания к положению женщин и девочек и координация гуманитарной помощи в условиях затяжного кризиса.

Кто такая Рабаб Фатима

Новая глава UNAMA - опытный дипломат из Бангладеша. Рабаб Фатима начала дипломатическую карьеру в 1989 году и за более чем 30 лет работала в дипломатических представительствах своей страны в Нью-Йорке, Женеве, Пекине и Калькутте, а также в Министерстве иностранных дел Бангладеш.

В 2016–2019 годах Фатима была послом Бангладеш в Японии. В 2015–2016 годах занимала должность генерального директора Министерства иностранных дел страны. До этого она также работала в международных организациях, в том числе в Международной организации по миграции (IOM) и Секретариате Содружества наций.

Особенно значительный опыт Фатима получила непосредственно в ООН. С 2019 по 2022 год она была постоянным представителем Бангладеш при ООН в Нью-Йорке. За это время она возглавляла исполнительные советы ЮНИСЕФ и "ООН-женщины", а также была вице-президентом исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и Управления ООН по обслуживанию проектов. В 2022 году Фатима стала первой женщиной, избранной председателем Комиссии ООН по миростроительству.

С 2022 года и до нового назначения она занимала должность заместителя Генерального секретаря ООН и высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам. Эта работа была связана с вопросами развития, международного сотрудничества и поддержки наиболее уязвимых государств.

Фатима также имеет опыт работы с гуманитарными вопросами и миграцией. В IOM она была региональным представителем по Южной Азии, а позднее - советником по вопросам изменения климата и миграции. Во время кризиса в Ливии в 2011 году она участвовала в организации возвращения в Бангладеш десятков тысяч граждан страны, оказавшихся в зоне конфликта.

Образование Фатима получила в Австралии и США: она окончила Университет Канберры, а степень магистра в области международных отношений и дипломатии получила в Школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Помимо родного бенгальского, она владеет английским языком, а также имеет рабочее знание хинди и урду.

Что ждет нового спецпредставителя

Перед Рабаб Фатимой стоит практически тот же круг сложных задач, с которым сталкивалась Отунбаева: поддержание диалога с афганскими де-факто властями, обеспечение гуманитарного доступа, защита прав женщин и девочек, содействие экономическому восстановлению и сохранение международного внимания к Афганистану.

Особенность нового назначения заключается в том, что Фатима приходит на пост с большим опытом именно многосторонней дипломатии и работы внутри системы ООН. Кроме того, ее предыдущая деятельность была тесно связана с развитием, гуманитарными вопросами, миграцией и поддержкой уязвимых государств.

Назначение состоялось на фоне продления мандата UNAMA Советом Безопасности ООН еще на год. Теперь Фатиме предстоит продолжить работу миссии в условиях, когда международное сообщество пытается одновременно поддерживать контакты с афганскими властями и добиваться соблюдения прав человека, прежде всего прав женщин и девочек.

Для Кыргызстана назначение Фатимы также имеет особое значение: она становится преемницей Розы Отунбаевой - одной из наиболее известных кыргызстанских дипломаток, которая после президентства и многолетней работы в международной дипломатии представляла ООН в одном из самых сложных политических направлений мира.


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URL: https://www.vb.kg/460852
Теги:
Афганистан, Кыргызстан, ООН, Роза Отунбаева
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