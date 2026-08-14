Космический сектор Индии: стартовая площадка для глобального партнерства

"В мире, который становится все более разделенным, космический сектор Индии служит убедительным напоминанием о том, что величайшие достижения в освоении космоса рождаются тогда, когда государства объединяют свои усилия. Возможно, именно это и станет самым долговечным вкладом Индии в освоение человечеством новой космической эпохи", - отметил в своей статье для VB.KG бывший посол Индии, дипломат с большим стажем, работавший в разных странах, известный государственный деятель Индии Гурджит Сингх.

По его мнению, растущая конкуренция в космическом пространстве предоставляет Индии уникальную возможность сформировать новую повестку, в которой движущей силой освоения космоса становится не противостояние, а сотрудничество.

"Будучи признанной надежной и экономически эффективной космической державой, Индия сегодня находится в выгодном положении, чтобы превратить свои технологические достижения в долгосрочные международные партнерства, способствующие научному прогрессу, экономическому росту и устойчивому развитию.

Путь Индии в космос был по-своему уникальным. В отличие от многих космических программ, возникших в условиях соперничества времен холодной войны, индийская космическая программа с самого начала рассматривалась как инструмент национального развития. Доктор Викрам Сарабхай заложил в основу космической стратегии Индии идею практического использования космических технологий для улучшения жизни людей. Под его руководством спутниковые технологии стали применяться для развития связи, метеорологических прогнозов, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Эта ориентированная на развитие философия по-прежнему остается основой индийской космической программы и во многом отвечает потребностям стран Глобального Юга, которые рассматривают космос прежде всего как инструмент решения практических задач, а не исключительно как символ национального престижа.

Сегодня достижения Индии выходят далеко за рамки исключительно прикладного использования космических технологий. Миссии "Чандраян", орбитальная миссия к Марсу, солнечная обсерватория "Адитья-L1", а также готовящаяся пилотируемая программа "Гаганьян" закрепили за Индией статус государства, способного успешно реализовывать сложнейшие и надежные космические проекты. Успешная мягкая посадка аппарата "Чандраян-3" в районе южного полюса Луны вывела Индию в число избранных космических держав и одновременно продемонстрировала, что инновации мирового уровня могут быть достигнуты при сравнительно невысоких затратах.

Рост международного авторитета Индии совпал с периодом стремительного расширения мировой космической экономики. Сегодня ее объем превышает 600 млрд долларов США, а к 2035 году, по прогнозам, приблизится к 1,8 трлн долларов. Основными драйверами роста становятся коммерческие направления: спутниковая связь, дистанционное зондирование Земли, навигационные системы, климатические сервисы, широкополосная связь, а также новые сферы, включая обслуживание космических аппаратов на орбите и освоение Луны. Многие государства стремятся стать частью этого процесса, однако не располагают собственными технологическими возможностями. Им необходимы не просто поставщики пусковых услуг, а надежные долгосрочные партнеры.

Индия обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы удовлетворить этот спрос. Либерализация космического сектора в 2020 году стала поворотным моментом, открыв отрасль для активного участия частного бизнеса. Создание Национального центра содействия и авторизации космической деятельности Индии (IN-SPACe), расширение коммерческой деятельности компании NewSpace India Limited, а также быстрый рост частных предприятий сформировали одну из наиболее динамично развивающихся космических экосистем в мире. Индийские стартапы разрабатывают ракеты-носители, спутниковые платформы, геоинформационные решения и двигательные установки, привлекая внимание международных инвесторов и заказчиков. Такие компании, как Skyroot Aerospace, Pixxel и Agnikul Cosmos, уже доказали, что индийский частный сектор способен успешно конкурировать на мировом рынке передовых космических технологий.

Следующим шагом должно стать превращение этой экосистемы в полноценную международную платформу сотрудничества.

Вместо того чтобы позиционировать себя исключительно как страну, предлагающую недорогие пусковые услуги, Индия способна предложить комплексные партнерские программы, включающие проектирование спутников, запуск космических аппаратов, управление миссиями, создание наземной инфраструктуры, подготовку космонавтов, развитие кадрового потенциала, а также внедрение космических технологий в сельское хозяйство, управление чрезвычайными ситуациями и обеспечение морской безопасности. Подобные комплексные решения особенно востребованы среди стран Глобального Юга и Индо-Тихоокеанского региона, которым необходимы доступные, адаптированные и надежные технологии для достижения целей национального развития.

Индия уже продемонстрировала дипломатическую ценность такого сотрудничества. Благодаря проекту спутника Южной Азии она обеспечила соседние государства современными средствами связи и другими возможностями для развития. Индийские ракеты-носители успешно вывели на орбиту сотни иностранных спутников, принадлежащих государственным структурам, университетам и коммерческим компаниям по всему миру. Решение Индии присоединиться к Соглашениям Артемиды свидетельствует о ее готовности участвовать в мирном освоении Луны в рамках международного сотрудничества. Взаимодействие с NASA, Европейским космическим агентством (ESA) и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) значительно укрепило научно-технический потенциал страны.

Подобные партнерства усиливают позиции Индии как одного из ведущих представителей Глобального Юга. Индия предлагает модели сотрудничества, основанные на доступности, надежности и взаимном уважении, не создавая при этом технологической зависимости. Именно поэтому космическое сотрудничество становится все более значимым инструментом индийской дипломатии, укрепляя двусторонние отношения и одновременно обеспечивая реальные преимущества для развития партнерских стран.

Для полной реализации своего потенциала Индии необходимо сохранить темпы проводимых реформ. Важное значение будут иметь ускорение процедур государственного регулирования, расширение доступа к венчурному капиталу, усиление защиты интеллектуальной собственности, а также более тесное взаимодействие между научно-исследовательскими учреждениями, промышленностью и академическим сообществом. Государственная политика закупок должна и впредь поддерживать индийские стартапы, помогая им масштабировать свою деятельность, внедрять инновации и интегрироваться в глобальные производственные цепочки.

Индия также способна сыграть более значимую роль в формировании системы управления космическим пространством. Перегруженность орбит, увеличение количества космического мусора, ответственное использование космических ресурсов и обеспечение справедливого доступа к новым возможностям становятся все более актуальными международными вызовами. По мере расширения космической деятельности возрастает потребность в государствах, способных содействовать выработке согласованных международных норм и правил ответственного поведения в космосе. Последовательная приверженность Индии принципам мирного использования космического пространства в сочетании с растущим научно-техническим потенциалом позволяет ей внести весомый вклад в разработку правил, основанных на принципах транспарентности, устойчивости и равноправного доступа.

Предстоящее десятилетие определит не только круг государств, которые займут лидирующие позиции в космосе, но и то, каким образом будет строиться система управления космической деятельностью. Благодаря своему научному потенциалу, динамично развивающейся предпринимательской экосистеме и высокому международному авторитету Индия обладает уникальной возможностью стать связующим звеном между признанными космическими державами и новыми участниками космической деятельности. Развивая партнерства, основанные на принципах инклюзивности, взаимной выгоды и инноваций, Индия способна превратить свою космическую программу в один из ключевых инструментов глобального взаимодействия".