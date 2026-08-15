Луис Энрике признан лучшим клубным тренером Европы по версии ESPN

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике возглавил обновленный рейтинг лучших клубных тренеров Европы, составленный ESPN. В список вошли 30 специалистов, оцененных по итогам выступлений в сезоне-2025/26.

Для испанского тренера минувший сезон стал очередным успешным этапом работы в Париже. Под его руководством ПСЖ вновь добился победы в Лиге чемпионов, а также завоевал чемпионский титул Франции. Эти результаты позволили Энрике занять первое место в рейтинге.

Вторую позицию ESPN отдал Пепу Гвардиоле. Испанский специалист завершил многолетний период работы в "Манчестер Сити". В последнем сезоне команда под его руководством финишировала второй в чемпионате Англии и выиграла два национальных кубковых трофея.

Третьим стал Микель Артета. Наставник "Арсенала" вошел в число лидеров после исторического успеха клуба - лондонская команда завоевала чемпионский титул Англии впервые за 22 года.

Четвертое место занял Ханс-Дитер Флик из "Барселоны", а пятерку лучших замкнул Унаи Эмери, возглавляющий "Астон Виллу".

В первой десятке также оказались Джан Пьеро Гасперини ("Рома"), Хаби Алонсо ("Челси"), Арне Слот, который на данный момент остается без клуба, Венсан Компани ("Бавария") и Кристиан Киву ("Интер").

Отдельно отмечается положение Жозе Моуринью. Португальский специалист, вернувшийся в мадридский "Реал", занял лишь 24-е место в рейтинге ESPN.

Топ-10 лучших клубных тренеров Европы по версии ESPN:

Луис Энрике - ПСЖ

Пеп Гвардиола

Микель Артета - "Арсенал"

Ханс-Дитер Флик - "Барселона"

Унаи Эмери - "Астон Вилла"

Джан Пьеро Гасперини - "Рома"

Хаби Алонсо - "Челси"

Арне Слот - без клуба

Венсан Компани - "Бавария"

Кристиан Киву - "Интер"

Таким образом, успехи ПСЖ в Лиге чемпионов и чемпионате Франции стали главным фактором, позволившим Луису Энрике обойти Гвардиолу и Артету и возглавить европейский тренерский рейтинг.