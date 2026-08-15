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Организаторы XX Азиатских игр 2026 года презентовали дизайн медалей

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- Самуэль Деди Ирие
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Организаторы XX летних Азиатских игр Aichi-Nagoya 2026 представили дизайн медалей, которые будут вручаться победителям и призёрам соревнований. Игры пройдут в Японии, а концепция наград основана на слогане турнира "Imagine One Asia" - "Представь единую Азию".

Автором дизайна стал японский дизайнер и креативный директор Дайсукэ Сиба. Для создания формы медали он использовал необычный подход: дизайнер неоднократно изготавливал керамические диски, разбивал их и изучал получившиеся фрагменты. Такой процесс продолжался до тех пор, пока не была найдена наиболее естественная и выразительная форма.

По замыслу Сибы, разбитая керамика символизирует спортивный путь атлетов. Каждый спортсмен проходит через испытания и трудности, а многочисленные усилия в конечном итоге объединяются в одно достижение - медаль.

Золотая награда будет весить около 265 граммов и будет изготовлена из чистого серебра с золотым покрытием. Серебряная медаль будет весить около 264 граммов, а бронзовая - около 222 граммов. Для бронзовой награды используют сплав из 95% меди и 5% цинка.

Организаторы также уделили внимание экологичности. Часть металлов для медалей была получена из переработанных небольших электронных устройств в рамках специальной программы Aichi-Nagoya 2026 Recycled Medal Project.

Дизайн ленты вдохновлён японским ирисом какицубата - официальным цветком префектуры Айти. Её плавные линии символизируют силу и грацию спортсменов, а также стремление региона объединить свою культуру с остальным миром.

Медали будут помещаться в специальные восьмиугольные футляры. Их форма связана с иероглифом "八" ("восемь"), который имеет историческое значение для Айти и используется в эмблеме Нагои. Футляры изготовят из местного японского кипариса хиноки.

Таким образом, каждая деталь наград - от формы медали до ленты и футляра - призвана подчеркнуть связь между спортом, культурой, историей Айти и идеей единства Азии.


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URL: https://www.vb.kg/460857
Теги:
Азиатские игры, награда
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