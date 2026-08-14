После фильма о космосе кыргызстанские зрители заговорили о Земле и будущем

"Пять из пяти", "хочется, чтобы и у нас снимали такое", "мы должны беречь эту Землю" - такими оказались первые отзывы зрителей после показа китайского фильма "Шэньчжоу-13".

В Бишкеке стартовали Дни китайского кино. Первой зрителям представили документальную картину "Шэньчжоу-13", рассказывающую о жизни китайских космонавтов на орбите.

После показа зрители говорили о детских мечтах, красоте Земли, цене человеческих достижений и о том, как быстро необыкновенное становится для нас привычным.

"Фильм, конечно, - это достижение человечества. Китайские космонавты уже достигают больших высот, а мы можем увидеть всё их глазами: нашу планету, какая она красивая, где идет дождь, где снег", - поделился впечатлениями один из зрителей.

Он вспомнил первый полет Юрия Гагарина в 1961 году, который стал событием для миллионов людей. Сегодня, говорит зритель, сообщения о космических полетах уже не вызывают такого же ощущения невероятного.

"Теперь полеты в космос воспринимаются как что-то обыденное. Но всё равно хочется смотреть, чего достигло человечество. Наши дети, которые учатся в школах, мечтают стать космонавтами, увидеть нашу красивую Землю из иллюминатора", - сказал он.

Другого зрителя больше всего удивило то, насколько подробно фильм показывает обычную жизнь людей там, где ничего обычного, казалось бы, быть не может.

"Фильм очень познавательный. Мы много узнали о жизни космонавтов в открытом космосе: как они питаются, как спят, как общаются со своими близкими на Земле. Для меня это и было самым интересным", - рассказал он.

Его оценка оказалась короткой - пять из пяти.

Еще одна зрительница призналась, что сначала вообще ожидала увидеть художественную картину.

"Мне очень понравился фильм, особенно достижения китайских космонавтов. Он очень интерактивный, документальный - мы сначала даже думали, что это художественный фильм. Хотелось бы, чтобы и у нас снимали такие картины", - сказала она.

Но особенно ее впечатлила женщина среди участников космической миссии. Эта часть фильма неожиданно соединилась для нее с совсем личной историей.

"Как женщина я испытала особые чувства из-за того, что среди космонавтов была девушка. А ее дочка говорила: "Мама, привези звездочку", а на самом деле они действительно были там, среди звезд".

По ее словам, такие фильмы стоит смотреть в том числе детям - чтобы больше узнавать о космосе, будущем и возможностях человека.

Еще один зритель обратил внимание на другое: космос постепенно перестал восприниматься обществом как территория подвига.

"В последнее время, в суете и ритме интернета, мы стали забывать о героических поступках людей. Раньше, в Советском Союзе, космонавты были в почете. Сейчас всё это как будто нивелировалось, и мы уже не до конца понимаем, насколько это сложно", - сказал он.

Именно документальность фильма, по его словам, возвращает понимание масштаба происходящего. Зритель видит не абстрактных героев, а людей, которые работают на орбите, проводят исследования и выполняют сложные операции.

Но главным впечатлением для него в итоге тоже оказался не сам космос.

"Героиня с высоты полета смотрит на весь мир, на всё человечество. Мы часто делимся на нации, страны, но главное - мир во всем мире, забывая что мы части единого мира", - сказал зритель.

Он отметил и достижения китайской космической отрасли, выразив надежду, что экономическое и технологическое развитие когда-нибудь позволит Кыргызстану приблизиться к собственным космическим проектам.

А завершил свой отзыв мыслью, которая так или иначе звучала и у других зрителей после показа:

"Самое главное - мы должны беречь эту Землю, радоваться тому, что она у нас есть, и сохранить то, что нам Бог дал".

Так фильм о китайской космической программе для первых зрителей в Бишкеке оказался историей не только о том, как далеко человек научился улетать от Земли. Но и о том, что он видит, когда наконец смотрит на нее издалека.