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Садыр Жапаров раскрыл детали дела Тенгиза Болтурука

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- Алина Мамаева
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью озвучил неизвестные ранее подробности расследования в отношении бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука, раскрыл финансовые схемы на предприятии и детали их последней личной встречи перед арестом.

Глава государства подчеркнул, что с самого начала перехода золотого рудника в собственность Кыргызстана лично давал топ-менеджеру жесткие напутствия по поводу бережного отношения к государственным ресурсам.

"Я говорил Тенгизу Болтуруку: "Кумтор перешел государству, это вам не европейское управление, не Канада и не частная фирма. Государство считает каждый сом. В Кыргызстане именно так, не пытайтесь управлять европейскими методами. Проверяйте все вплоть до каждой железки и каждого литра топлива. Каждый грамм золота должен контролироваться с аффинажа и до поступления в Нацбанк. Сам не воруй и другим не давай воровать". Он обещал работать абсолютно чисто, управлять эффективно и сделать компанию миллиардной", - вспомнил Садыр Жапаров.

Однако реальность быстро разошлась с обещаниями. По словам президента, Болтурук начал бесконтрольно раздавать средства предприятия под видом спонсорской помощи спортивным командам, игрокам в улак тартыш и различным просителям. На замечания о том, что дивиденды должны поступать напрямую в бюджет, а помощь - оказываться исключительно через кабмин, руководитель компании не реагировал.

Ключевой финансовой махинацией, вскрывшейся на золотоносном предприятии, стали систематические закупки ГСМ по сильно завышенным ценникам.

"Затем мне поступила информация: по всему Кыргызстану солярка закупается по 60 сомов, а "Кумтор" берет ее по 80 сомов, с каждого литра присваивается по 20 сомов. Я сразу вызвал Тенгиза Болтурука. Ведь 20 сомов с литра - это огромные деньги, так как "Кумтор" расходует 11 тыс. тонн солярки в месяц. Он заявил, что эта информация ложная. Однако, когда я назначил проверку, все подтвердилось, прокуратура выявила нарушения и всех арестовала. Там проходил не только Тенгиз Болтурук, арестовали пять-шесть его заместителей. Только после полного возмещения ущерба они вышли из-под стражи", - рассказал глава государства.

Параллельно выяснилось, что бывший внешний управляющий без согласования с президентом и Правительством решил сменить дислокацию офиса "Кумтора". Компания съехала из госпредприятия "Учкун" и арендовала помещение, принадлежавшее представителю криминального мира ("вору в законе"). Арендная плата обходилась казне как минимум в $1 млн ежемесячно.

В новом помещении затеяли роскошный ремонт и закупку премиальной итальянской мебели. Внимание следствия привлекла покупка элитного рабочего кресла для Болтурука за $6 тыс. На допросах экс-управляющий оправдывал такую трату физиологическими особенностями: из стандартного кресла за $600 он якобы соскальзывал из-за невысокого роста, поэтому потребовалась модель в десять раз дороже.

Перед самым взятием под стражу экс-глава "Кумтора" пришел на прием к главе государства, чтобы попросить прощения.

"Он сказал мне: "Вы оказались правы. Простите меня". На что я ответил: как человек я могу простить, но следствие не простит", - резюмировал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/460863
Теги:
Садыр Жапаров, Тенгиз Болтурук
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