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Министр здравоохранения провёл экстренное стентирование 87-летней женщине

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Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов лично провёл стентирование 87-летней пациентке, поступившей с острым инфарктом миокарда. Медицинскую помощь оказали бесплатно в рамках программы ОИМ 24/7.

Как сообщили в Минздраве, 14 августа министр находился в Национальном центре кардиологии и терапии, где внепланово знакомился с ходом ремонтных работ в отделении кардиохирургии.

В это время в центр экстренно доставили 87-летнюю пациентку в крайне тяжёлом состоянии. Она нуждалась в незамедлительной высокотехнологичной медицинской помощи.

Дамир Осмонов подключился к организации лечения и лично провёл стентирование инфаркт-зависимой коронарной артерии.

Стентирование пациентке провели бесплатно в рамках программы ОИМ 24/7, предусматривающей оказание помощи пациентам с острым инфарктом миокарда.


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URL: https://www.vb.kg/460865
Теги:
Минздрав, операция, Кыргызстан, здоровье, женщины
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