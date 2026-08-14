ГТС прокомментировала заявления адвоката о транзитных декларациях

Государственная таможенная служба выступила с разъяснением после заявлений адвоката Алии Турумбековой о транзитных декларациях.

"Прежде всего отмечаем, что отдельные сведения, озвученные адвокатом Алией Турумбековой относительно транзитных деклараций, не соответствуют действительности.

Вместе с тем обращаем внимание, что по фактам, связанным с указанными транзитными декларациями, возбуждено уголовное дело и в настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия. В связи с этим окончательные выводы по обстоятельствам дела могут быть сделаны исключительно по результатам предусмотренных законодательством следственных и процессуальных процедур.

Также считаем необходимым разъяснить, что в Кыргызской Республике завершение транзитной декларации в информационной системе осуществляется с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП). Данный механизм является одним из предусмотренных системой средств идентификации и защиты информации и направлен на обеспечение безопасности информационных ресурсов, а также предотвращение несанкционированного доступа и совершения действий неуполномоченными лицами.

Кроме этого, А. Турумбекова опубликовала очередное видео, в котором озвучена информация о том, что заместитель начальника таможни якобы предлагал свои услуги напрямую.

По данному вопросу сообщаем, что гражданин Республики Армения А.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 37 и 231 частью 3 пунктом 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

15 июля 2024 года Первомайский районный суд города Бишкек приговорил его к 1 году 7 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью сроком на 1 год. Суд также постановил конфисковать в доход государства стандартные слитки золота пробы 999,9 общей массой 51 866,9 грамма.

2 сентября 2024 года Бишкекский городской суд по результатам апелляционного рассмотрения ужесточил наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы с сохранением дополнительного наказания. В соответствии с Законом Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека неотбытый срок наказания был сокращён наполовину.

Приговор вступил в законную силу и в Верховном суде не обжаловался. Золотые слитки конфискованы в доход государства.

В отношении сотрудников таможенных органов был выделен соответствующий материал, и их действиям при задержании гражданина была дана процессуальная оценка.

Отдельно отмечаем, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Евразийского экономического союза сотрудники таможенных органов обязаны бесплатно консультировать граждан и организации по вопросам таможенного оформления, перемещения товаров и применения таможенных правил. Сам факт консультирования гражданина сотрудником таможенного органа не может трактоваться как предложение каких-либо "услуг" в личных интересах.

В этой связи Государственная таможенная служба считает необходимым подчеркнуть: публичное распространение непроверенных либо не соответствующих действительности сведений, особенно со стороны представителей юридического сообщества, является недопустимым и может формировать у общественности искажённое представление о деятельности государственных органов и обстоятельствах конкретных уголовных дел.

Государственная таможенная служба уважает право каждого лица на выражение своего мнения и профессиональной позиции. Вместе с тем право на публичное высказывание не освобождает от ответственности за достоверность распространяемой информации.

При этом Государственная таможенная служба оставляет за собой право использовать предусмотренные законодательством Кыргызской Республики механизмы защиты от распространения недостоверной информации и клеветнических утверждений.

Одновременно считаем важным представить объективную информацию о динамике поступления таможенных платежей в государственный бюджет Кыргызской Республики:

в 2020 году обеспечено поступление таможенных платежей в размере 28,9 млрд сомов;

в 2021 году - 46,9 млрд сомов;

в 2022 году - 74,3 млрд сомов;

в 2023 году - 111,5 млрд сомов;

в 2024 году - 123,1 млрд сомов;

в 2025 году - 157,0 млрд сомов.

Таким образом, по сравнению с 2020 годом объём поступлений таможенных платежей увеличился более чем в 5,4 раза.

При этом за 7 месяцев 2026 года в государственный бюджет уже обеспечено поступление 105,9 млрд сомов, что является одним из наиболее высоких показателей за соответствующий период.

Приведённые показатели являются объективным отражением результатов проводимой работы по повышению эффективности таможенного администрирования и обеспечению поступлений в государственный бюджет.

За последние 5,5 лет в государственный бюджет страны обеспечено поступление таможенных платежей в объёме, превышающем совокупные поступления за предыдущие 30 лет. Эти цифры говорят сами за себя", - говорится в сообщении ведомства.