"Виксит Бхарат 2047" - это достижения, реформы, уверенность нации в будущем

Сегодня -15 августа Индия отпразднует свой 80-й День независимости. Это повод с гордостью оглянуться назад и с ясной целью посмотреть вперед. Тот же дух истины и решимости, что вел Индию сквозь борьбу за свободу, ныне ведет страну к цели - стать развитой державой к 2047 году, когда исполнится 100 лет ее независимости.

"Правительство Индии поставило перед собой и всей страной важнейшую цель: к 2047 году, когда будет отмечаться столетие независимости Индии, страна должна стать "Виксит Бхарат" (Viksit Bharat), то есть развитым государством. Хотя в целом существует согласие относительно того, что термин Viksit Bharat означает развитую страну, для целей государственной политики необходимо более подробно определить, что именно включает в себя это понятие", - говорит доктор Мохан Кумар, бывший посол Индии во Франции, декан и профессор Глобального университета имени Джиндала в своей статье для VB.KG. В ней он анализирует ключевые направления дорожной карты, согласно которой Индия достигнет цели.

Экономика объемом 10 триллионов долларов

По его мнению, главное условие – это развитие экономики. "Индия вправе гордиться тем, что является четвертой крупнейшей экономикой мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП). Однако для страны с населением, приближающимся к 1,5 миллиарда человек, нынешний ВВП в размере 4,5 триллиона долларов остается недостаточным. Поэтому, если Индия действительно стремится стать "Виксит" в полном смысле этого слова, ее ВВП должен значительно увеличиться и достичь как минимум 10 триллионов долларов. Эта цель вполне достижима при выполнении двух ключевых условий.

Во-первых, около 40% ВВП Индии приходится на внешнюю торговлю, поэтому доля страны в международной торговле должна как минимум удвоиться. В частности, доля Индии в мировом экспорте, которая сегодня составляет около 2%, должна увеличиться до 10%. Во-вторых, объем прямых иностранных инвестиций, который в последний отчетный год составил чуть менее 100 млрд долларов, также должен вырасти в несколько раз.

Для достижения этих целей правительству Индии необходимо провести глубокие экономические реформы в таких сферах, как земельные отношения, рынок труда, энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура и устранение чрезмерных административных и нормативных барьеров.

Инклюзивный экономический рост

Хотя ускорение роста ВВП крайне важно, одного этого недостаточно. Экономический рост должен быть инклюзивным, то есть его результаты должны доходить до наиболее уязвимых слоев населения, находящихся в самом низу социальной пирамиды. Правительство уже реализует такие эффективные программы, как Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Однако этого недостаточно. Создание рабочих мест для молодежи должно стать национальным приоритетом как для центрального правительства, так и для правительств штатов.

Поскольку государство и даже организованный сектор экономики не способны обеспечить все необходимые рабочие места, чрезвычайно важно создать такую экономическую среду, в которой молодые люди смогут становиться предпринимателями и работодателями, а не только соискателями работы.

Нынешний уровень экономического неравенства является неустойчивым, поэтому необходимо предпринимать усилия по формированию более справедливого и равноправного общества.

Развитие навыков и профессиональная подготовка

Широко признано, что индийская система образования по-прежнему во многом основана на механическом заучивании. Ежегодно она выпускает тысячи специалистов, которые не всегда готовы сразу приступить к профессиональной деятельности. В этой связи особое значение приобретают программы повышения квалификации и переподготовки выпускников.

Профессиональное образование, тесное сотрудничество между промышленностью и учебными заведениями, а также обучение современным технологическим навыкам, включая искусственный интеллект, должны стать задачами государственной важности. Расходы на образование как со стороны государства, так и частного сектора необходимо значительно увеличить, особенно в тех штатах, где показатели остаются ниже средних по стране.

Одновременно следует уделять первостепенное внимание развитию научных исследований и инновационной деятельности во всех профильных учреждениях.

Население Индии, приближающееся к 1,5 миллиарда человек, действительно может стать мощным демографическим преимуществом. Однако это возможно лишь в том случае, если люди будут обладать необходимыми знаниями и навыками для работы в экономике, основанной на знаниях.

Масштабная модернизация системы здравоохранения

Система здравоохранения Индии переживает масштабную трансформацию благодаря цифровизации и расширению медицинской инфраструктуры. Однако сохраняются серьезные проблемы, связанные с ростом стоимости медицинской помощи и увеличением числа хронических заболеваний. Правительство реализовало такие значимые инициативы, как Ayushman Bharat и Ayushman Arogya Mandir, которые оказали существенное влияние на повышение доступности медицинской помощи.

С 2014 года количество мест в медицинских колледжах более чем удвоилось, что помогает сократить нехватку врачей. Кроме того, Индия успешно развивается как мировой центр медицинского туризма.

Несмотря на достигнутые успехи, серьезные вызовы сохраняются. Государственные расходы на здравоохранение все еще остаются ниже необходимого уровня. Кроме того, существует риск того, что Индия станет мировым лидером по распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Поэтому стране необходимо продолжать масштабную модернизацию системы общественного здравоохранения, делая медицинскую помощь доступной, качественной и финансово приемлемой для большинства населения.

Национальная миссия здравоохранения уже выполняет важную работу. Ее необходимо лишь дополнительно укрепить и повысить эффективность.

По принципам устойчивого развития

Индия не должна повторять путь индустриально развитых стран, которые достигли экономического роста за счет высоких выбросов углерода. Сегодня Индия является единственной крупной экономикой, которая потенциально способна построить высокодоходную экономику, следуя низкоуглеродному пути развития и принципам устойчивого развития.

И страна должна сделать это не только потому, что этого ожидает международное сообщество, но прежде всего потому, что народ Индии имеет на это полное право.

Индия действительно обладает всеми предпосылками для того, чтобы к 2047 году стать "Виксит Бхарат". Однако для достижения этой цели стране необходимо действовать в режиме национальной миссии. Требуется согласованная работа всех органов государственной власти, чтобы ни одна возможность не была упущена. По всем оценкам, следующие двадцать лет станут самым важным периодом в современной истории Индии.