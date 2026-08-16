Дамир Осмонов открыл новое ГСВ и проинспектировал больницы на юге страны

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов совершил рабочую поездку в Джалал-Абадскую область, где ознакомился с состоянием местной медицинской инфраструктуры. В рамках визита глава ведомства открыл новое здание ГСВ в высокогорном селе, проинспектировал Республиканскую психиатрическую больницу в Кызыл-Жаре и проверил ход строительства крупного больничного комплекса в Таш-Кумыре.

Ключевым событием поездки стало открытие нового здания Группы семейных врачей (ГСВ №2) в селе Ак-Суу Аксыйского района, расположенном в 85 километрах от районного центра. В церемонии вместе с министром приняла участие депутат Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаева. Новостройка включает терапевтическое и детское отделения, а также современный стоматологический кабинет. Учреждение с коллективом из 17 сотрудников будет обслуживать более 5 тысяч жителей отдаленной зоны, включая 1,7 тысячи детей. На встрече с местным населением министр сообщил, что уже объявлен тендер на закупку УЗИ-аппарата для ГСВ, который поступит до конца года.

В ходе диалога с жителями был затронут и вопрос организации родовспоможения. В Ак-Суу фиксируется постоянный поток родов (89 - в 2024 году, 78 - в 2025-м и 32 - с начала 2026 года), однако открытие полноценного родильного отделения требует круглосуточного дежурства узких специалистов и экстренной операционной. Чтобы гарантировать безопасность матерей и младенцев, Минздрав принял решение не открывать родильный блок, а усилить службу скорой помощи - селу планируют выделить дополнительный спецавтотранспорт для быстрой доставки рожениц в районный центр.

Далее Дамир Осмонов посетил Республиканскую психиатрическую больницу в поселке Кызыл-Жар. Осмотрев отделения, глава ведомства поручил профильным специалистам подготовить расчеты для выделения дополнительного финансирования на завершение капитального ремонта мужского корпуса.

Финальной точкой поездки стал город Таш-Кумыр, где возводится новое здание Центра общей врачебной практики (ЦОВП) на 150 коек. На реализацию этого масштабного проекта предусмотрено 250 млн сомов. Министр призвал подрядчиков строго соблюдать график строительства и требования к качеству работ.