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В Кыргызстане убрано уже более 57% зерновых полей

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В республике активными темпами продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии обмолотили 352,7 тыс. гектаров - это 57,1% от запланированных 617 тыс. гектаров и на 25,9 тыс. гектаров опережает показатели аналогичного периода прошлого года. В зернохранилища страны засыпано уже 985,1 тыс. тонн зерновых, при этом общий валовой сбор увеличился на 6,9% по сравнению с прошлым годом, а средняя урожайность достигла 27,6 центнера с гектара, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Особенно высокие темпы уборки фиксируются по пшенице: убрано 80,2% посевных площадей, а валовой сбор вырос сразу на 30,8%. По ячменю скошено 59% площадей с урожайностью 25,1 центнера с гектара, что на 15,1% превышает прошлогодний результат. Уборка зернобобовых культур и кукурузы на зерно пока находится на начальной стадии.

Среди регионов лидером по охвату остается Чуйская область, где убрано 63% полей, а в Ошской области зафиксирован темповый рост на 20,1%. В Джалал-Абадской и Баткенской областях освоено 56,5% и 62,3% площадей соответственно. В Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях из-за климатических особенностей массовая жатва только набирает обороты.

Параллельно аграрии наращивают объемы сбора плодоовощной продукции. По сравнению с прошлым годом сбор овощей увеличился на 6,1%, картофеля - на 7,9%, а бахчевых культур - на 20,4%. На текущий момент убрано 41,1% площадей овощей, 20,6% картофеля и 44,8% бахчевых, где основными поставщиками традиционно выступают Ошская и Джалал-Абадская области. Уборка технических культур - хлопка, табака и сахарной свеклы - пока на старте.


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URL: https://www.vb.kg/460883
Теги:
Кыргызстан, урожай
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