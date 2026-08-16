Всемирные игры кочевников объединят ученых из 30 стран

3 сентября в селе Орнок Иссык-Кульской области в рамках VI Всемирных игр кочевников состоится Международная научная конференция, посвященная изучению кочевых цивилизаций. В ней примут участие ученые, исследователи и эксперты примерно из 30 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки, высшего образования и инноваций.

Торжественное открытие конференции пройдет в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки.

Участники обсудят историческое и культурное наследие кочевых народов, их философию, традиции и ценности, а также современные подходы к развитию номадологии и междисциплинарных исследований.

Отдельное внимание планируется уделить международному научному сотрудничеству, совместным исследовательским проектам, академическому обмену и развитию связей между научными центрами разных стран.

В конференции ожидается участие представителей Кыргызстана, Казахстана, России, Китая, Азербайджана, Турции, США, Австрии, Узбекистана, Южной Кореи, Великобритании, Индии, Бельгии, Франции, Новой Зеландии, Японии, Саудовской Аравии, Венгрии, Ганы, Германии, Италии, Монголии, Нидерландов, Пакистана, Польши, Словении, Швеции, Шри-Ланки и Ирана.

Научная программа Всемирных игр кочевников направлена на развитие номадологии как междисциплинарного научного направления и формирование международной исследовательской площадки по изучению кочевых цивилизаций.

Организаторы отмечают, что проведение конференции должно расширить научную составляющую Всемирных игр кочевников и способствовать международному академическому сотрудничеству в области изучения историко-культурного наследия кочевых народов.