Игры будущего в Астане глазами спортсменов и команд

С 29 июля по 9 августа в Астане прошли "Игры будущего - 2026". Более 800 спортсменов соревновались в восьми дисциплинах, общий призовой фонд составил $4,65 млн. Матчи принимали четыре спортивных объекта столицы Казахстана.

На открытие турнира приехали сразу четыре главы государств - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Церемония прошла 29 июля на "Барыс Арене".

От Dota 2 до футбола

Программа Игр заметно отличалась от обычного киберспортивного турнира. Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds соседствовали с фиджитал-футболом, баскетболом, единоборствами, шутером и танцами. В фиджитал-дисциплинах одного умения обращаться с геймпадом недостаточно: после цифрового этапа борьба продолжается уже на футбольном поле, паркете или другой физической площадке.

В Астану приехали клубы, известные далеко за пределами фиджитал-соревнований. В баскетболе участвовали Boca Juniors и Valencia Basket, в PUBG - T1, Team Falcons, Team Vitality и Virtus.pro. В турнире по Dota 2 играли Vici Gaming, Xtreme Gaming, LGD.Pinghu и другие команды. Казахстан был представлен сразу в нескольких дисциплинах.

Формат иногда давал непривычные результаты. Команда могла проиграть одну половину противостояния и выиграть весь матч за счет второй. В баскетбольной квалификации Valencia Basket получила большое преимущество в цифровой игре - 19:8, а затем уступила сопернику на паркете 9:13. Запаса хватило для общей победы.

Испанец Маркос Реос после встречи рассказывал, что команда специально изучала соперника и серьезно готовилась именно к цифровому этапу. Для Valencia поездка имела конкретную цель - получить место в основном турнире в Астане. Команда эту задачу выполнила.

Что осталось за пределами счета

Большой международный турнир для спортсменов состоит не только из матчей. Команды проводят в принимающем городе дни, а иногда недели: живут в гостиницах, ездят на тренировки, общаются с волонтерами, выбираются в город в свободные часы. Для части участников Астана стала первым знакомством не только с Казахстаном, но и с Центральной Азией.

После завершения соревнований появились и подробные отзывы о турнире. В интервью со спортсменами об Играх будущего разговор не ограничивался результатами матчей: представители команд оценивали организацию, условия для тренировок, работу волонтеров и саму Астану. У уругвайского Peñarol при этом была возможность сравнить казахстанский турнир с предыдущими Играми.

Главный менеджер Peñarol Гастон Гарсия назвал соревнования в Казахстане одними из лучших по организации и коротко описал отношение к команде: "Нас приняли как дома". Менеджер клуба Диего Шелл говорил уже о практических вещах - трансферах, тренировках и техническом обеспечении. По его наблюдениям, эти стороны организации стали лучше по сравнению с предыдущими Играми. Основатель гватемальского Club Holcattes Пабло Мельгар отдельно отметил работу волонтеров и прием команды.

В разговорах спортсменов возникала и сама Астана. Шелл запомнил чистоту города и отношение местных жителей, Гарсия - возможность увидеть незнакомую культуру. Прозвучало и конкретное пожелание к организаторам: предусмотреть для иностранных команд экскурсии. В этот раз представители Peñarol осматривали город самостоятельно.

У Club Holcattes осталась своя история. Закрепленная за командой волонтер Адема помогала игрокам в Астане и настолько с ними сблизилась, что переживала результаты матчей вместе со спортсменами. Для команды, приехавшей из Гватемалы, она фактически стала проводником в незнакомом городе.

Двенадцать дней соревнований

Игры распределили между четырьмя аренами. Футбол, баскетбол и единоборства проходили в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, турниры MOBA - во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, PUBG и фиджитал-шутер - в Beeline Arena. Фиджитал-танцы принимала "Барыс Арена".

Самые крупные призовые фонды получили турниры по Dota 2 и PUBG: в каждой из этих дисциплин разыгрывался $1 млн. В фиджитал-футболе на кону стояло $625 тыс., в баскетболе - $400 тыс.

Казахстан впервые принимал "Игры будущего", но опыт проведения крупных международных соревнований для страны далеко не новый. В Астане это было заметно и по масштабу турнира, и по его организации. Высокий уровень участников, статус открытия и оценки спортсменов позволяют считать казахстанский дебют "Игр будущего" успешным.