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Триумф Вахаева и драма Мамашова: Главные итоги турнира ACA 206 в Москве

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- Самуэль Деди Ирие
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В Москве прошел очередной турнир лиги АСА - ACA 206. В главном поединке вечера за титул в тяжелом весе встретились Алихан Вахаев и Амир Алиакбари.

Действующий чемпион Вахаев снял все вопросы о победителе еще в стартовом отрезке, нокаутировав претендента в первом же раунде и успешно защитив свой пояс.

В со-главном событии турнира кыргызстанец Алтынбек Мамашов разделил октагон с представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым. Бойцы прошли всю дистанцию в три раунда. По итогам трехпятиминутки все судьи единогласно выставили счет 29:28 в пользу Одилова.

Спустя годы после их первой встречи, закончившейся ничьей, Одилову удалось одержать верх. После этого поединка профессиональный рекорд Мамашова составляет 20 побед, 6 поражений и 1 ничью.

Результаты других боев основного карда:

Осимхон Рахмонов одержал победу над Томашем Дэком техническим нокаутом в третьем раунде;

Мехроч Мамадшоев решением судей одолел Павла Витрука;

Жора Айвазян превзошел Юсуп-Хаджи Зубариева по очкам.


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URL: https://www.vb.kg/460888
Теги:
смешанные бои, Москва, Кыргызстан
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