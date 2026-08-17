Триумф Вахаева и драма Мамашова: Главные итоги турнира ACA 206 в Москве

В Москве прошел очередной турнир лиги АСА - ACA 206. В главном поединке вечера за титул в тяжелом весе встретились Алихан Вахаев и Амир Алиакбари.

Действующий чемпион Вахаев снял все вопросы о победителе еще в стартовом отрезке, нокаутировав претендента в первом же раунде и успешно защитив свой пояс.

В со-главном событии турнира кыргызстанец Алтынбек Мамашов разделил октагон с представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым. Бойцы прошли всю дистанцию в три раунда. По итогам трехпятиминутки все судьи единогласно выставили счет 29:28 в пользу Одилова.

Спустя годы после их первой встречи, закончившейся ничьей, Одилову удалось одержать верх. После этого поединка профессиональный рекорд Мамашова составляет 20 побед, 6 поражений и 1 ничью.

Результаты других боев основного карда:

Осимхон Рахмонов одержал победу над Томашем Дэком техническим нокаутом в третьем раунде;

Мехроч Мамадшоев решением судей одолел Павла Витрука;

Жора Айвазян превзошел Юсуп-Хаджи Зубариева по очкам.