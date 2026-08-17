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Бывшая девятая ракетка мира покоряет испанский футбол

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывшая девятая ракетка мира Роберто Баутиста-Агут неожиданно начал новую главу спортивной карьеры. 38-летний испанец дебютировал за клуб CD Els Ibarsos, выступающий в седьмом дивизионе чемпионата Испании, и сразу отметился дублем.

В товарищеском матче его команда одержала победу со счетом 4:2, а Баутиста-Агут забил два мяча. Для испанца футбол не является новым видом спорта - в юности он находился в системе "Вильярреала", однако в итоге выбрал профессиональный теннис.

В теннисе Баутиста-Агут выиграл 12 титулов ATP, входил в топ-10 мирового рейтинга и дошел до полуфинала Уимблдона-2019. В том же году он выступал за сборную Испании на Кубке Дэвиса вместе с Рафаэлем Надалем.

В конце 2026 года испанец планирует завершить профессиональную теннисную карьеру. На нынешнем Уимблдоне он проиграл уже в первом круге бразильцу Жоау Фонсеке.

Теперь Баутиста-Агут намерен попробовать свои силы в футболе. После результативного дебюта спортсмен признался, что новый этап жизни приносит ему большое удовольствие.


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URL: https://www.vb.kg/460889
Теги:
теннис, футбол, Испания
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