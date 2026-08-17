18 юных спортсменов из Кара-Балты стали призерами турнира в Бишкеке

В Бишкеке состоялся турнир по джиу-джитсу, грэпплингу и смешанным единоборствам (ММА) с участием юных спортсменов.

Успешно выступила команда из Кара-Балты. По итогам соревнований 18 представителей города завоевали призовые места в своих возрастных и весовых категориях.

Для молодых спортсменов турнир стал возможностью получить ценный соревновательный опыт и проверить свои навыки в различных направлениях единоборств.

Успех кара-балтинской команды также подчеркивает развитие детско-юношеского спорта в регионе. В последние годы Кара-Балта регулярно принимает и отправляет спортсменов на соревнования различного уровня. Например, в январе 2026 года в городе прошло первенство Чуйской области по боксу среди юношей, в котором участвовали 207 спортсменов.

Выступление 18 призеров из Кара-Балты стало очередным заметным результатом для спортивной школы города.