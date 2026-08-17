Новак Джокович драматично покинул Cincinnati Open после первого матча

Новак Джокович неожиданно завершил выступление на турнире Cincinnati Open уже после первого матча. Серб уступил аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте в трёх сетах - 6:2, 4:6, 4:6.

Джокович уверенно начал встречу и без проблем забрал первый сет. Однако во второй партии серб столкнулся с серьёзными физическими проблемами из-за жары и высокой влажности.

При счёте 6:2, 2:1 Джокович вызвал врача и физиотерапевта. Теннисисту стало плохо: он испытывал проблемы с дыханием, и его вырвало прямо в полотенце. Несмотря на это, серб продолжил матч, но заметно потерял в скорости и физической готовности.

Тиранте воспользовался ситуацией и сумел оформить крупнейшую победу в своей карьере. 25-летний аргентинец, занимающий 50-е место в мировом рейтинге, теперь имеет четыре победы над игроками из топ-10.

После матча Джокович признался, что жара и влажность серьёзно повлияли на его состояние. По словам серба, подобные проблемы беспокоят его уже несколько лет.

Это поражение стало для Джоковича очередным ранним вылетом на турнирах за пределами серии "Большого шлема" в этом сезоне. При этом на главных стартах года он продолжает показывать высокий уровень: серб дошёл до финала "Ролан Гаррос" и полуфинала Уимблдона.

Теперь Джокович сосредоточится на подготовке к US Open, который станет одной из главных целей для легендарного теннисиста.