В банках ЕАЭС и Кыргызстана выросли комиссии за прием российских рублей

Банки стран Евразийского экономического союза в последние месяцы ужесточают условия работы с наличными российскими рублями. В Казахстане и Беларуси отдельные финансовые институты повысили комиссии до 10–20%, аналогичные изменения происходят и в Кыргызстане.

Для граждан это означает дополнительные расходы при внесении наличных рублей на счет или при их отправке через системы денежных переводов.

Ситуация в Кыргызстане

В июне 2026 года "ЭкоИсламикБанк" установил комиссию за прием наличных российских рублей для переводов через системы денежных переводов и SWIFT в размере 5%. Позже тариф был повышен до 10% от суммы внесения.

Таким образом, при внесении 100 тысяч наличных рублей комиссия банка составляет 10 тысяч рублей. Повышение касается именно приема наличной валюты для последующего перевода, а не всех безналичных операций.

Опыт Казахстана и Беларуси

Похожая тенденция наблюдается у соседей по региону:

Казахстан: Halyk Bank установил комиссию 15% за внесение наличных рублей, а в Банке ЦентрКредит тариф составляет 10%.

Беларусь: Комиссии за прием наличных рублей ввели минимум восемь банков. В Neo Bank Asia тариф достиг 20%, у остальных банков комиссии варьируются от 2% до 5%.

Почему банки отказываются от наличного рубля

Основная причина - избыток наличной российской валюты в банковской системе региона. Наличные рубли требуют затрат на инкассацию, хранение, перевозку и последующую конвертацию. При недостатке спроса такие операции становятся убыточными для банков. Второй фактор - усиление финансового контроля и изменения в правилах трансграничного обращения валюты.

Что это значит для кыргызстанцев

Кыргызстан тесно связан с российской экономикой, а рубль активно используется в сфере трудовой миграции. Повышение тарифов напрямую затрагивает граждан, получающих рубли наличными. При комиссии в 10% издержки становятся ощутимыми: с 50 тысяч рублей комиссия составит 5 тысяч сомов в эквиваленте.

Рост комиссий не означает запрета на операции с рублями, но делает использование безналичных переводов и банковских счетов значительно более выгодным, чем работу с наличной кассой. Участники рынка отмечают, что единой политики у банков ЕАЭС нет - каждая коммерческая структура формирует тарифную сетку самостоятельно.