Таалатбек Масадыков: "Страны ОДКБ по-прежнему считают Армению союзником"

Страны - участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по-прежнему считают Армению союзником, несмотря на фактическое прекращение ее участия в работе организации. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в интервью РИА Новости.

По его словам, после вступления в ОДКБ Армения долгое время была активным участником объединения и вносила вклад в укрепление его общего потенциала.

Масадыков отметил, что государства организации неоднократно выражали готовность обсудить с Ереваном вопросы, связанные с возвращением к полноценному участию в совместной работе.

При этом вопрос о дальнейшем статусе Армении пока остается открытым.

"Решение относительно перспектив участия Армении в ОДКБ должно быть принято в разумные сроки", - заявил Масадыков.

Что происходит с Арменией в ОДКБ

Ереван фактически приостановил участие в деятельности организации после обострения отношений с союзниками. Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что ОДКБ не оказала Армении необходимой поддержки во время обострения ситуации на границе с Азербайджаном в 2021–2022 годах.

В феврале 2026 года спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что страна не участвует в работе ОДКБ ни в каком формате.

При этом формально вопрос членства остается нерешенным. Армения не объявила о завершении процедуры выхода из организации.

Почему вопрос снова обсуждают

Ситуация осложняется финансовыми обязательствами Еревана перед ОДКБ. В июне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что организация может применить предусмотренные уставом меры из-за задолженности Армении по членским взносам. Среди возможных мер - ограничение права голоса.

Устав ОДКБ предусматривает возможность приостановить участие государства в деятельности органов организации, а при продолжении невыполнения обязательств - рассмотреть вопрос об исключении. При принятии решения по такому вопросу голос самого государства не учитывается.

По словам постпреда России при ОДКБ Виктора Васильева, вопрос о возможном лишении Армении права голоса может быть рассмотрен на заседании Совета коллективной безопасности в Москве 11 ноября.

Что это значит для Кыргызстана

Кыргызстан является одним из государств - членов ОДКБ, поэтому изменение статуса Армении непосредственно затрагивает и организацию, в которой участвует Бишкек.

Пока позиция ОДКБ заключается в сохранении возможности для Еревана вернуться к полноценному участию. Одновременно организация готовится принять решение о дальнейших отношениях с Арменией, если нынешняя ситуация сохранится.

Следующее важное обсуждение ожидается в ноябре. Именно тогда может стать понятнее, останется ли Армения фактически вне работы ОДКБ, сохранит ли полноценные права участника или организация перейдет к формальным мерам в отношении Еревана.