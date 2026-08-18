Талибы предложили США вернуть дипломатов и инвестировать в Афганистан

Официальный Кабул предложил Вашингтону восстановить дипломатическое присутствие и возобновить вложения в крупные инфраструктурные и сырьевые проекты. Об этом в интервью газете The New York Times заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки.

По его словам, американская сторона могла бы вернуть дипломатов в столицу и подключиться к разработке полезных ископаемых, а также к строительству гидросооружений и автодорог. Возвращение военных при этом полностью исключается - Муттаки подчеркнул, что "страница войны закрыта" и Кабул рассчитывает строить отношения с США исключительно на основе взаимного уважения.

Попытка выйти из изоляции

Дипломатическая инициатива Кабула совпала с заметным расширением его международных контактов. Спустя пять лет после смены власти большинство государств мира по-прежнему официально не признают новое правительство, однако все больше стран идут на прямые дипломатические и экономические контакты с афганскими властями.

Наиболее активно в этот процесс включились государства региона и прямые соседи. Их прагматичный интерес понятен: безопасность, торговые связи, энергетика и доступ к ресурсам.

Для афганского руководства это возможность постепенного выхода из международной изоляции. Для сопредельных стран - способ задействовать ресурсы и географию Афганистана, не торопясь с официальным политическим признанием. Именно поэтому призыв к инвесторам из США имеет ключевое значение: если международный капитал начнет возвращаться, модернизация афганской инфраструктуры пойдет быстрее, а сам Кабул закрепит за собой роль транзитного узла.

Значение для Центральной Азии

Географически Афганистан служат естественным мостом между Центральной и Южной Азией, открывающим прямой путь к портам Индийского океана.

Однако на практике использовать этот коридор мешают износ инфраструктуры и нестабильность. В 2026 году страны региона предпочитают развивать сразу несколько альтернативных направлений, чтобы не зависеть от одного маршрута.

Так, в апреле 2026 года первый грузовой состав из Кыргызстана дошел до Пакистана по транзитному коридору через Китай в обход афганской территории. Параллельно Исламабад тестирует логистику через Иран. Все это говорит о том, что в регионе уже формируются конкурирующие южные маршруты, и Кабулу еще придется доказать, что афганский транзит способен быть безопасным и предсказуемым.

Что это означает для Кыргызстана

Для Кыргызстана, не имеющего прямого выхода к океану, появление любого нового логистического маршрута - вопрос стратегической диверсификации.

Если Афганистан стабилизируется, а его инфраструктура будет восстановлена, Бишкек получит еще один коридор для выхода на рынки Пакистана, Южной Азии и Ближнего Востока. Но это вовсе не означает, что грузопоток перенаправят туда уже завтра. Напротив, Кыргызстан сейчас успешно отрабатывает более надежную схему через Китай, первый груз по которой прошел весной 2026 года.

Поэтому афганское направление для Бишкека - это прежде всего дополнительная альтернатива. Чем больше у страны путей для экспорта и импорта, тем ниже зависимость от одного конкретного маршрута.

Однако есть и сдерживающие факторы. Финансовые вливания не гарантируют автоматической стабильности. К афганским властям сохраняются серьезные претензии со стороны правозащитных организаций из-за жестких ограничений прав женщин на образование и работу. Тем не менее международные контакты продолжают расширяться даже без изменений в гуманитарной сфере.

Второй вопрос - безопасность. Надежность логистических артерий напрямую зависит от способности властей контролировать границы и трассы, где риски до сих пор остаются высокими. Кыргызстану в этой ситуации приходится искать баланс между экономической выгодой и оценкой потенциальных угроз.

Перемена региональных подходов

Еще несколько лет назад Афганистан воспринимался соседями исключительно как источник проблем - от наркотрафика и нелегальной миграции до риска экспорта нестабильности.

Сегодня подход стали строить на сухом прагматизме: страны региона пытаются купировать риски за счет включения Афганистана в совместную торговлю.

Именно в этом ключе стоит рассматривать предложение Кабула в адрес Вашингтона. Речь идет не просто о дипотношениях, а о попытке получить экономическую легитимность, привлечь деньги и превратить страну из изолированного региона в участника международных транспортных цепочек. Если процесс наберет обороты, Центральная Азия почувствует изменения первой, а для Кыргызстана главными вопросами останутся безопасность новых маршрутов и общая стабильность у южных границ.