МЧС Кыргызстана объяснило, почему тело Наговициной пока не могут спустить

МЧС Кыргызстана не направит спасателей к телу российской альпинистки Натальи Наговициной без достаточных гарантий безопасности для участников операции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что перед проведением любых работ на такой высоте необходимо оценить риски для жизни и здоровья самих спасателей.

"МЧС не может направлять спасателей в условия, при которых проведение операции не имеет достаточных гарантий безопасности", - заявили в ведомстве.

Почему операция остается крайне сложной

Тело Наговициной находится на высоте около 7,1 тыс. метров. По данным МЧС, решение о проведении операции нельзя принимать только на основании кратковременного улучшения погоды.

Спасатели должны учитывать сразу несколько факторов: видимость, температуру, состояние маршрута и погодные условия. В высокогорье ситуация может быстро измениться, что создает дополнительную угрозу для участников операции.

Еще одна проблема связана с авиацией. В МЧС заявили, что спасательный вертолет не может совершить посадку непосредственно возле тела альпинистки, поскольку, по имеющейся у ведомства информации, в мире нет вертолетов, способных выполнять посадку на высоте около 7102 метров.

Это означает, что даже при благоприятной погоде спасателям потребуется добираться до места по сложному горному маршруту.

Что произошло с Наговициной

Наталья Наговицина получила травму ноги 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы - самой высокой вершины Тянь-Шаня.

Несколько попыток спасательной операции оказались безуспешными из-за тяжелых погодных условий. В ходе одной из попыток погиб участвовавший в операции альпинист.

25 августа 2025 года официальные поисково-спасательные работы были прекращены.

Ситуация вокруг Наговициной вновь привлекла внимание к проблеме безопасности восхождений на пик Победы, где экстремальная высота, погодные условия и сложность маршрута существенно ограничивают возможности спасательных служб.

Для Кыргызстана этот случай также показывает пределы возможностей спасателей в высокогорье: проведение операции на такой высоте может поставить под угрозу жизнь специалистов, поэтому решение о ее возобновлении должно приниматься исходя не только из возможности технически добраться до места, но и из реальных рисков для спасателей.