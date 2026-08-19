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Китайский ИИ-разработчик превратил исследования в миллиардный бизнес

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- Светлана Лаптева
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Китайский предприниматель и сооснователь компании Z.ai Лю Дебин стал одним из новых миллиардеров, чье состояние выросло благодаря развитию искусственного интеллекта.

По данным Forbes, после выхода Z.ai на Гонконгскую фондовую биржу его состояние оценивалось примерно в $9,1 млрд. Лю Дебин остается крупнейшим индивидуальным акционером компании с долей около 14%.

От университета Цинхуа до собственной ИИ-компании

Z.ai выросла из исследовательской группы при Университете Цинхуа - одного из ведущих вузов Китая.

Компания специализируется на разработке больших языковых моделей. Среди ее основных продуктов - семейство моделей GLM (General Language Model), предназначенных для работы с текстом, программным кодом и другими задачами искусственного интеллекта.

В июле 2025 года компания открыла исходный код своих моделей и начала распространять их под лицензией MIT. Такой подход позволил разработчикам свободно использовать технологии и способствовал росту популярности Z.ai.

Стартап также получил поддержку крупных китайских технологических компаний и государственных инвестиционных фондов.

IPO сделало Лю Дебина миллиардером

Ключевым этапом стало первичное размещение акций Z.ai в Гонконге в январе 2026 года.

После выхода компании на биржу стоимость принадлежащей Лю Дебину доли резко выросла. Именно рост капитализации Z.ai превратил предпринимателя в миллиардера.

Однако его состояние зависит от стоимости акций компании и поэтому может значительно меняться вслед за котировками.

Это уже проявлялось в 2026 году. В конце февраля акции Z.ai резко подешевели на фоне проблем с вычислительными мощностями. Компания столкнулась с ростом нагрузки на инфраструктуру, жалобами пользователей и временными ограничениями для регистрации новых клиентов.

Почему ИИ создает новых миллиардеров

История Лю Дебина отражает более широкую тенденцию. По данным Forbes, в рейтинг богатейших людей мира в 2026 году вошли 45 новых миллиардеров, состояние которых связано с развитием искусственного интеллекта.

Причина - стремительный рост стоимости компаний, разрабатывающих ИИ-модели, чипы, дата-центры и программное обеспечение.

При этом Z.ai показывает особенность китайского рынка: крупные ИИ-компании развиваются при участии не только частного капитала, но и университетов, технологических корпораций и государственных инвесторов.

Почему эта история важна

Состояние Лю Дебина показывает, насколько быстро развитие ИИ способно превращать технологические разработки в крупный бизнес.

Еще несколько лет назад создание языковой модели было преимущественно исследовательской задачей. Сейчас вокруг таких технологий формируются компании стоимостью в миллиарды долларов, а их основатели становятся крупнейшими акционерами и миллиардерами.

Одновременно история Z.ai показывает и обратную сторону ИИ-бизнеса: высокая оценка компании не гарантирует стабильности. Для работы современных моделей требуются огромные вычислительные мощности, а перебои с инфраструктурой способны быстро отразиться как на пользователях, так и на стоимости акций.

Таким образом, Лю Дебин стал миллиардером не просто благодаря популярности искусственного интеллекта, а благодаря тому, что исследовательский проект вокруг языковых моделей удалось превратить в публичную технологическую компанию.


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URL: https://www.vb.kg/460909
Теги:
Китай, Искусственный интеллект
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