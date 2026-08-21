Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.50 - 101.40

Сможет ли стартап из Кыргызстана повторить путь китайских ИИ-гигантов

97  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

История китайского предпринимателя Лю Дебина - еще одно подтверждение того, как искусственный интеллект прямо сейчас штампует новых долларовых миллиардеров. Человек создал ИИ-проект и за считаные годы превратил его в бизнес с гигантской капитализацией. Глядя на такие кейсы, невольно задаешься вопросом: а реально ли проделать подобное у нас, в Кыргызстане?

Если ответить коротко - да, но с огромной оговоркой. Местному разработчику придется сразу забыть про мысль "сделаем продукт для своего рынка, а там посмотрим". Придется с самого первого дня целиться в международную арену. Справедливости ради, мы начинаем не с чистого листа. В Кыргызстане потихоньку появляется своя IT-тусовка и фундамент для ИИ-проектов. Инвесторы проявляют интерес: в 2026 году объем иностранных вложений в сферу информации и связи подскочил на 75% и перевалил за $46,9 млн. Пошли деньги и в научные разработки. Парк высоких технологий пытается вытаскивать наши стартапы на заграничные рынки, да и государство вроде бы уловило тренд. В стране пытаются строить базовую инфраструктуру и оцифровывать кыргызский язык, чтобы нейросети вообще понимали, как на нем общаться.

Первая реакция скептика: куда нам воевать с OpenAI, Google или китайскими гигантами? И этот скепсис оправдан. Пытаться собрать у нас "свой ChatGPT" общего назначения - это заведомо выброшенные на ветер деньги и время. Но бодаться с гигантами в лоб и не нужно. Наша ниша - это языки Центральной Азии. Кыргызский, казахский, узбекский до сих пор проработаны в глобальных нейросетях из рук вон плохо. В 2026 году исследователи даже запустили специальный тест KyrgyzLLM-Bench, чтобы проверять, насколько адекватно языковые модели вообще соображают по-кыргызски. И это показатель: местный рынок ИИ только-только нащупывает свою уникальность.

Представим реальный расклад. Команда создает действительно крутую языковую модель под кыргызский язык - чтобы нейросеть идеально понимала и текст, и нашу речь. Доведя продукт до ума дома, ребята быстро заходят с ним в Казахстан, Узбекистан и соседние страны. Дальше - автоматизация B2B и госсектора: умные боты для банков, обработка документов для госорганов, переводы, аналитика для мобильных операторов и клиник. Компанией закрывается реальная боль целого региона. И вот когда продукт становится стандартом для нескольких стран, на горизонте появляются крупные зарубежные фонды. Именно на этом этапе стартап получает ценник с нулями, а основатель становится миллиардером. Ведь капитал владельца - это не деньги на руках, а стоимость его доли. Если инвесторы оценят зашедший на рынок региона стартап в $10 млрд, то 15% акций основателя - это и есть те самые $1,5 млрд.

Главный затык Кыргызстана - теснота внутреннего рынка и отсутствие нормальных венчурных денег. Чтобы обучить мощную нейросеть, недостаточно собрать десяток толковых программистов. Нужны вычислительные мощности, серверы, дата-центры, тонны данных для обучения и десятки миллионов долларов, которые придется где-то доставать. Найти такие суммы внутри страны сегодня просто негде. Поэтому любой кыргызский проект, претендующий на миллиардную оценку, с вероятностью в 99% будет регистрироваться в международной юрисдикции и привлекать деньги за рубежом.

Парадокс в том, что небольшие размеры Кыргызстана - это еще и плюс. У нас намного проще и дешевле протестировать технологию, обкатать ее на людях, допилить ошибки, а уже потом масштабировать на весь 80-миллионный регион. Модули распознавания речи, умные голосовые ассистенты, автоматический перевод юридических бумаг, школьные ИИ-помощники - если сделать единую платформу для всей Центральной Азии, счет пользователей сразу пойдет на десятки миллионов.

Чудес не бывает, и между симпатичным стартапом и технологическим "единорогом" - пропасть. Чтобы у нас появился свой ИИ-миллиардер, совпасть должно сразу всё: доступ к мировым инвесторам, сильные мозги, нормальный интернет с дата-центрами и, главное, амбиции самого основателя. История того же Лю Дебина показывает: взлетают не просто умные железки, а умение упаковать технологию в масштабируемый международный бизнес. Так что кыргызский ИИ-миллиардер появится. Но им станет не тот, кто попытается сделать "национальный аналог Илона Маска", а тот, кто решит конкретную проблему миллионов людей далеко за пределами нашего бишкекского офиса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460910
Теги:
Кыргызстан, Искусственный интеллект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  