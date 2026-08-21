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Публикации в Threads привели к задержанию 46-летнего кыргызстанца

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ГКНБ задержал 46-летнего гражданина по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 "Публичные призывы к насильственному захвату власти с использованием информационно-коммуникационных сетей" УК КР.

Мужчина, являясь пользователем социальной сети Threads, систематически размещал и распространял публикации, которые, по версии следствия, содержали публичные призывы к насильственному захвату государственной власти.

В ГКНБ также заявили, что опубликованные материалы могли способствовать нарушению общественного порядка и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

В ходе следственных мероприятий задержанный признал причастность к размещению выявленных публикаций противоправного содержания, сообщили в ведомстве.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/461028
Теги:
ГКНБ, задержание, социальные сети
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