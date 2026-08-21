В Бишкеке автобус сбил ребенка, переходившего дорогу. ДТП произошло 20 августа примерно в 20:30 на улице Кольбаева. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По предварительным данным, ребенок 2018 года рождения переходил проезжую часть, когда на него совершил наезд автобус.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины лица и тела.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.