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В Бишкеке автобус сбил ребенка

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В Бишкеке автобус сбил ребенка, переходившего дорогу. ДТП произошло 20 августа примерно в 20:30 на улице Кольбаева. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По предварительным данным, ребенок 2018 года рождения переходил проезжую часть, когда на него совершил наезд автобус.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины лица и тела.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.


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URL: https://www.vb.kg/461029
Теги:
ДТП, несовершеннолетние, Бишкек, общественный транспорт, пострадавшие
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