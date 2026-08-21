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Узбекистан вернет до миллиона мигрантов на родину

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- Светлана Лаптева
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Компания AKFA Holding заявила о готовности трудоустроить до 10 тысяч граждан Узбекистана, работающих за рубежом и желающих вернуться домой, в том числе из России. Инициативу основателя холдинга Джахонгира Артыкходжаева на встрече с бизнесменами в Хорезмской области поддержал президент страны Шавкат Мирзиёев. Поводом для предложения послужила недавняя трагедия в Татарстане, где погибли восемь узбекистанцев.

Для соотечественников откроют отдельный колл-центр, помогающий с возвращением и наймом. Бизнесмен также призвал коллег по цеху поддержать инициативу: если 600 тысяч предпринимателей республики возьмут хотя бы по два человека, работу получат свыше миллиона граждан. Президент Узбекистана дал поручение за 10–15 дней разработать специальную онлайн-платформу для трудоустройства, подключив к процессу МИД и посольства в РФ, а предпринимателям предложил лично ездить в Россию с презентациями открытых вакансий.

Параллельно Узбекистан намеревается развивать направления легального оргнабора за границу. Компания Discovery Invest создала совместное предприятие с американским партнером для проектов в Мексике (строительство нефтехимического комплекса) и Саудовской Аравии (горнодобывающий объект), куда планируется направлять тысячи специалистов. Также рассматривается участие узбекских строителей в проекте туристического комплекса в Албании.

Кроме того, Артыкходжаев предложил изменить подход к возведению Нового Ташкента и привлекать частные компании к строительству административных зданий за свой счет с последующей сдачей государству в долгосрочную аренду по оффтейк-контрактам, что может дать еще до 100 тысяч рабочих мест. Также предприниматель сообщил о наращивании экспорта в США: его предприятие в Ахангаране уже поставило продукции на $100 млн и планирует удвоить этот показатель до конца года.


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URL: https://www.vb.kg/460995
Теги:
миграция, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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